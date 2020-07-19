政府收緊防疫措施　張建宗籲市民配合忍耐同心抗疫

▲ 政務司司長張建宗呼籲全港市民配合和忍耐，同心抗疫。（資料圖片）

疫情持續，港府上周宣布收緊限聚人數及社交距離和加強邊境等防疫措施。政務司司長張建宗表示，明白禁止食肆晚間供應堂食的措施，令部分市民感到不便，但為盡早切斷傳播鏈，呼籲全港市民配合和忍耐，以萬眾一心、同舟共濟的精神，同心抗疫。

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張建宗今日（19日）發表網誌，指政府上周宣布新一輪防疫措施，明白禁止食肆晚間供應堂食的措施，令部分市民感到不便，但其目的在於減少人群聚集，減低病毒傳播的風險，盡早切斷傳播鏈，繼而盡快控制疫情，並呼籲全港市民配合和忍耐，以萬眾一心、同舟共濟的精神，同心抗疫。

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他又指，竹篙灣視察剛完工的新增檢疫中心可提供800個單位，預期本周投入服務；竹篙灣預留作旅遊發展之用地興建的檢疫設施，初步估計可於9月底前提供額外700個單位。政府會繼續留意疫情發展，以及企業和市民的需要，在資源許可的情況下善用防疫抗疫基金下的應急款項，以優化和推出適當的措施。

張建宗又指出，第六屆立法會的4年會期於上周五結束，近兩年以來，立法會的討論的明顯傾向政治化，秩序問題也越見嚴重，更批評非建制派議員不斷以政治手段凌駕市民福祉，令特區政府在推進立法和申請撥款的工作舉步維艱；其拉布情況持續，嚴重影響議事效率。政府將會確保新一屆立法會選舉在公平、公開、誠實及有序的環境下進行。

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對於美國將香港自治法案簽署簽署成為美國法律，港府就此發出嚴正聲明，表示堅決反對、極度反感和強烈不滿。他稱，法案勢必損害中美和港美之間關係和共同利益，為美國企業和人民帶來極大損害，特區政府會全面配合中央將採取的反制措施，不容美方的霸權主義得逞。

他批評美國對香港事務和中國內政的粗暴干預，藉香港問題製造事端，打擊中國；美國不斷破壞香港特區和中央在「一國兩制」下的關係令人氣憤，以「支持港人」的政治口號來美化行為，做法虛偽，強調香港享有單獨關稅區的獨特地位，非個別國家施予或可以撤銷。

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責任編輯：郭詩詩