【新冠肺炎】確診藝人施匡翹牽連近百藝人　戴祖儀何雁詩薛凱琪接受檢測

24歲女歌手施匡翹、經理人Apple姐劉麗萍、Apple男友麥德羅及一名宣傳人員阿佳共4人，在昨日（7月19日）確診新冠肺炎。因施匡翹成為首位確診新冠肺炎的香港藝人，而她近日和宣傳人員常到不同場地演出、宣傳及上演藝課，故娛圈中人均擔心被感染。

因此TVB由昨日起即「封城」兩天，不接待駐台記者進入電視廣播城，以減低病毒傳播風險，同時施匡翹在TVB曾到過的地方亦作消毒。

另外，施匡翹在7月15日出席鄧志堅戲劇班，同班同學包括是《後生仔傾吓偈》藝員，包括戴祖儀、孔德賢、林正峰、杜穎珊、呂靜文、徐文浩、陳欣茵等10多人。他們紛紛往檢測。

當中戴祖儀率先報平安，在個人社交平台寫道：



感恩🙏🏻

今日經過了人生最無助，最慌亂的一天。

感激各界的幫助，家人朋友以及很多人的關心同慰問。

我會繼續保持警惕❤️

原來病毒距離自己真係可以好近，當真係發生嘅時候，原來真係好驚。

真係好感恩好感恩好感恩🙏🏻

因為工作關係，依幾日真係接觸左好多人，所以post出嚟等大家安心一點🙏🏻

我明白報告出咗，都唔等於100%冇事，我都會繼續在家隔離。

▲ 戴祖儀率先報平安。＿

另外，薛凱琪在7月11日曾與施匡翹接觸並曾合照。

薛凱琪回覆傳媒表示：「為安全起見我會先去醫院做測試，如有最新消息再和大家公佈，多謝各界關心，同時也希望她早日康復🙏🏻❤️。」

▲ 薛凱琪與施匡翹曾合照。

而何雁詩與施匡翹及確診宣傳人員阿佳有工作上接觸，因此何雁詩亦到醫院接受病毒快速測試，暫未知結果。

此外阿佳在7月16日《勁歌金曲》錄影當日，曾與當中工作人員接觸，而當晚錄影歌手包括蔣嘉瑩、J. Arie雷深如、溫碧霞、Dear Jane、陳泳彤（JC）等，由周志康、謝文欣、伍富橋擔任主持。

翌日，阿佳與《勁歌金曲》工作人員食飯。

據悉，現時《勁歌金曲》監全組人員、《後生仔傾吓偈》全組人員、娛樂新聞台及無綫幕前幕後近百人要接受病毒檢測。