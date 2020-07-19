【新冠肺炎】屯門醫院眼科中心再多1名職員初步確診　工作包括為病人量體溫

▲ 屯門醫院眼科中心爆發群組。

本港新冠肺炎疫情第三波爆發，社區持續出現感染個案，衞生防護中心公布本港昨日（18日）新增64宗確診個案，包括3名於屯門醫院眼科中心工作的文職人員。新界西醫院聯網發言人指，中心今日再多1人初步確診，其工作包括為病人量度體溫，中心至今累計3人確診，一人初步確診。

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繼昨日3名於屯門醫院眼科中心工作的文職人員確診後，中心今日再多一名職員初步確診，其工作包括為病人量體溫。

新界西醫院聯網發言人表示，因應有員工確診2019冠狀病毒病，聯網即時在眼科中心進行接觸者追蹤，今日再有一名女服務運作助理，初步確診2019冠狀病毒病，該名員工平日主要負責處理醫療紀錄，也會在地下辦公室工作，她七月十三日起每日早上有1.5 小時負責為進入眼科中心的病人進行體溫檢測，她當時有身穿合適的保護裝備。聯網會繼續密切監察眼科中心職員的健康情況。而昨日(18日)確診的3名文員，目前在屯門醫院留醫，情況穩定。



由於眼科中心大部分文職員工要入住檢疫中心接受隔離檢疫，眼科中心將於明日（20日）暫時關閉，職員會為受影響病人安排改期，已預約當日手術或門診的病人無需回到眼科中心。病人如有緊急需要，可前往屯門醫院急症室或最就近的急症室求醫。



另外，由於眼科中心的病人醫療紀錄需要消毒封存10日，預計7月28日前的手術及門診服務可能會受到影響，眼科中心將按病人情況作出適當安排。如有查詢，病人可於今天下午1時至5時，或下星期一至五早上9時至下午5時致電2478 5122。

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港大微生物學系講座教授袁國勇昨日到場了解情況，指3名病人是負責收銀，將病歷交予病人，他們工作的時間地點、職業都有共同通，要了解清楚他們如何感染，調查了行政工作間，也了解門診的位置，以及工作的地方，另外視察他們的茶水間，以及與病人溝通地方的通風問題，都沒有大異常。

他又稱，現時不排除任何的可能性，雖然他們全部都有玻璃阻隔，但要收病人的錢以及醫生轉介信，過程中負責收銀及病歷的文員，每日要接觸200名病人，可以因為病人的八達通、錢或者醫生介紹信感染，是屬於非直接接觸而感染。

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衞生防護中心指正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩