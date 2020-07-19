【新冠肺炎】市民憂感染湧到公院做檢測 急症室醫生：蜂擁前往恐增感染機會

▲ 急症室醫生指，蜂擁到急症室會增加受感染機會。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，本地確診個案不停上升，有市民擔心受感染紛紛自行進行檢測，不但到公立醫院急症室、普通科門診，也令到私家醫院的檢測出現壓力，處理化驗工作進度緩慢。本港有急症室醫生表示，急症室不是作病毒篩查的地方，一窩蜂驚恐地湧來醫院，只會增加受感染的機會，希望大家考慮清楚。

急症室Dr Ray在個人facebook「Dr. Ray 的急症室迎送生涯」上表示，急症室沒有免費的病毒測試，情況穩定者不能作即日病毒篩檢，並呼籲市民不要一窩蜂湧到公立醫院的急症室，以免增加受感染的機會。

急症室不是負責篩檢的地方，一窩蜂驚恐地湧來醫院，只會增加受感染的機會，我希望大家考慮清楚。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（18日）也在記者會上表示，如果市民是密切接觸者或者出現病徵，例如發冷、肌肉痛、頭痛等應盡快求醫，以確定有沒有受到感染。至於沒有病徵的人士，只是擔心自己是否受感染，則不要與有需要人士「搶化驗」，因為私家醫院檢測也見緊張。

張竹君續指，沒有病徵人士接受檢測呈陰性，亦不代表一定無病，因為可能處於潛伏期，假如有輕微不適，如流鼻水、喉嚨痛是值得測試，但「好人好者」、只想知悉自己情況，應盡量不要浪費金錢。

事實上，醫管局已在多間公立醫院的急症室設立「分流檢測站」，讓病徵相對穩定的懷疑個案在接受2019冠狀病毒病測試後，安坐於檢測站內等候，可即日得知測試結果。在普通科門診及急症室求診的病人，若出現發燒和呼吸道症狀或有輕微肺炎病徵，經醫生臨床診斷無需入院，將安排回家自行採集深喉唾液樣本作化驗。



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責任編輯：王明芳