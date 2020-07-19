【新冠肺炎】英國研究歸納6類確診者症狀 頭痛是最新發現的關鍵症狀

▲ 英國有最新研究發現，新冠肺炎患者的症狀可分為6種類型。

新冠肺炎疫情肆虐全球，全球確診人數已突破1400萬，死亡人數亦超過60萬。英國有最新研究發現，新冠肺炎患者的症狀可分為6種類型，每種類型均可導致不同的後遺症。

全球新增病例創單日新高

全球各地疫情爆發持續，世界衞生組織表示，過去24小時全球新增約23.7萬宗病例，再創單日新高，新增個案主要來自美國、巴西、印度和南非。

據英媒《每日郵報》報道，倫敦國王學院研究團隊早前透過研究多位確診患者，並建立病毒數據模型，透過他們的症狀歸納出6類新冠肺炎病人。

1. 疑似流感狀態，但沒有發燒

患者可能出現頭痛、喪失嗅覺、肌肉疼痛、咳嗽、喉嚨痛、胸痛。

2. 感冒發燒者

這些患者可能出現頭痛、嗅覺喪失、咳嗽、喉嚨痛、聲音沙啞、發燒與食慾不振。

3. 出現腸胃道症狀

這些患者則會出現頭痛、嗅覺喪失、食慾不振、腹瀉、喉嚨痛、胸痛、但卻沒有咳嗽。

4. 一級重症（疲倦）

患者會出現頭痛、嗅覺喪失、咳嗽、發燒、聲音沙啞、胸痛、疲勞。

5. 二級重症（精神錯亂）

患者會出現頭痛、嗅覺喪失、食慾不振、咳嗽、發燒、聲音沙啞、喉嚨痛、胸痛、疲勞、精神錯亂、肌肉疼痛。

6. 三級重症（有腹部及呼吸系統病徵）

患者會出現一系列症狀，包括頭痛、嗅覺喪失、食慾不振、咳嗽、發燒、聲音沙啞、喉嚨痛、胸痛、疲勞、精神錯亂、肌肉疼痛、呼吸急促、腹瀉、腹痛。

頭痛、皮疹為重要症狀

研究人員指，頭痛是最新發現的關鍵症狀，皮疹亦是另外一個重要病徵。目前有62%的患者都有出現，重症者除了年長者之外，更有虛弱免疫力低弱者、超重人士及長期病患者。

而領導這項研究的醫生施特費斯（Claire Steves）表示：「若能在患者病發第5天就預測到其發病類型，就有時間為他們提供支援及早期介入，例如監察血氧和血糖水平，確保患者攝入充足水份。同時亦可在他們家中提供簡單的護理，既可避免他們入院，也可確保其性命。」

有關研究成果已於上周四（16日）在網上發布，但未經獨立科學家覆審。

世衞列感染新冠肺炎11種症狀

據世界衞生組織（WHO）網頁，感染新冠肺炎有以下11種症狀：

發燒

乾咳

疲倦乏力

疼痛和酸痛

鼻塞

頭痛

結膜炎

喉嚨痛

腹瀉

味覺或嗅覺喪失

皮疹或手指或腳趾變色

而英國耳鼻喉科協會（ENT UK）研究來自中國、南韓與意大利的新冠肺炎確診個案發現，患者感染新冠病毒以後，可能沒有出現發燒、咳嗽等典型症狀，卻喪失嗅覺或味覺，成為「隱性病毒攜帶者」。

另據英國國民保健署（NHS）的指引，新冠肺炎患者主要有3大病徵，包括發燒、持續咳嗽和味覺改變。

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責任編輯:羅嘉欣