【新冠肺炎】馬會跑馬地總部女職員確診　最後上班日為7月13日

▲ 馬會跑馬地總部有一名女職員確診，她的最後上班日為7月13日。（資料圖片）

香港賽馬會（馬會）跑馬地總部一名女職員確診，她的最後上班日期是7月13日。馬會已聯絡確診職員的同層員工，要求他們在家自我隔離14天，並已在確診員工工作的樓層及曾到訪的地方進行消毒清潔。

馬會指昨晚（18日）接獲一名員工確診新冠肺炎的通知。該員工正按衛生署指示，安排送院。

有關員工在跑馬地總部工作，最後上班日期是7月13日。14日起因應馬會實施特別工作安排而留在家中工作。

在得悉事件後，馬會已即時聯絡由7月4日起曾與該名員工有密切接觸的員工，安排他們盡快接受病毒測試。該批員工以及其他與確診員工在同樓層工作的員工，在家自我隔離14天。

此外，馬會已安排在確診員工工作的樓層及曾到訪的地方，及共用地方如地下大堂、一樓及升降機進行徹底清潔和消毒。

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記者：陳梓蔚