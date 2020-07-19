  • 32°C
香港時間 : 2020719日 (週日) 12:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】馬會跑馬地總部女職員確診　最後上班日為7月13日

社會 11:00 2020/07/19

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

馬會跑馬地總部有一名女職員確診，她的最後上班日為7月13日。（資料圖片）

香港賽馬會（馬會）跑馬地總部一名女職員確診，她的最後上班日期是7月13日。馬會已聯絡確診職員的同層員工，要求他們在家自我隔離14天，並已在確診員工工作的樓層及曾到訪的地方進行消毒清潔。

馬會指昨晚（18日）接獲一名員工確診新冠肺炎的通知。該員工正按衛生署指示，安排送院。

有關員工在跑馬地總部工作，最後上班日期是7月13日。14日起因應馬會實施特別工作安排而留在家中工作。

在得悉事件後，馬會已即時聯絡由7月4日起曾與該名員工有密切接觸的員工，安排他們盡快接受病毒測試。該批員工以及其他與確診員工在同樓層工作的員工，在家自我隔離14天。

此外，馬會已安排在確診員工工作的樓層及曾到訪的地方，及共用地方如地下大堂、一樓及升降機進行徹底清潔和消毒。

【新冠肺炎】何栢良拆解老人院高危風險　安老院舍10招抗疫防毒自救

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

相關文章

【新冠肺炎】女歌手施匡翹成首宗確診藝人　經理人及宣傳人員共3人確診
17:41 2020/07/18
【新冠肺炎】女歌手施匡翹成首宗確診藝人　經理人及宣傳人員共3人確診
【新冠肺炎】旺角雅蘭中心稻香爆疫　十數圍聚會至少4人確診
18:36 2020/07/18
【新冠肺炎】旺角雅蘭中心稻香爆疫　十數圍聚會至少4人確診
【新冠肺炎】施匡翹中招惹歌手群組恐慌　曾到新城電台跟多位DJ接觸
19:02 2020/07/18
【新冠肺炎】施匡翹中招惹歌手群組恐慌　曾到新城電台跟多位DJ接觸
新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【電話騙案】20多歲從事金融分析港女聽一個電話 銀行戶口378萬元24小時內被轉走
11:34 2020/07/18
【電話騙案】20多歲從事金融分析港女聽一個電話 銀行戶口378萬元24小時內被轉走
【新冠肺炎】消息：本港今日新增至少60宗確診及初步確診　涉「759阿信屋」員工
14:21 2020/07/18
【新冠肺炎】消息：本港今日新增至少60宗確診及初步確診　涉「759阿信屋」員工
【新冠肺炎】35宗源頭不明個案新增乒乓波群組 16歲真光女書院學生回校染疫
16:59 2020/07/18
【新冠肺炎】35宗源頭不明個案新增乒乓波群組 16歲真光女書院學生回校染疫