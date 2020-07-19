陳茂波：港區國安法實施後　本港金融市場保持平穩運作有序

▲ 財政司司長陳茂波指美國針對本港的制裁措施，雖然引起市場一些疑慮，但對本港經濟的實質影響有限。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（19日）發表網誌，指香港國安法的訂立，就是要維護好國家的安全，並保障香港社會的治安，提供一個安全穩定的環境，讓香港繼續繁榮發展。

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陳茂波表示，在港區國安法實施後，本港的金融市場保持平穩、運作有序，港元匯價穩定並偏向強方兌換保證水平，且銀行體系沒有明顯的資金流出跡象。相反，自6月以來超過110億美元資金流入港元體系，銀行體系的存款總額在過去幾個月也持續上升。股票市場交易活躍有序，市場對一連串公開招股集資活動反應踴躍。

他又稱，不少市場人士表示，香港國安法有助香港營商環境回復安全有序，對香港作為國際金融中心的持續發展至關重要。

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他指出， 港區國安法只針對4類有意圖嚴重危害國家安全的行為及活動，不會對金融市場運作及合法營運的金融機構和市場人士構成影響；且不會影響有關機構和人士從事正常業務、參與市場活動或分配資本，亦不會阻礙他們如常處理自有的資料和數據、搜集或發放資訊、進行商業研究和分析或發表意見等。

陳茂波深信隨著時間推移和各方的努力，事實會證明國家安全、繁榮穩定、市場活力等要素是可以兼顧並存，也可以讓在香港營商的企業，有更堅實的營運基礎、更廣闊的發展空間。並以「一國兩制」即使沒先例可援， 卻可在香港靈活實施，讓香港同時有「一國之利、兩制之便」，可抓緊粵港澳大灣區和內地持續改革開放所帶來的巨大機遇。

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此外，對於 美國針對本港的制裁措施，他指，措施雖然引起市場的一些疑慮，但對本港經濟的實質影響有限。他又指，美國的行為嚴重違反國際法和國際關係基本準則，批評其於自己國內時常高舉國家安全，卻不許其他國家合法地保障自身的安全和權益，是典型的雙重標準及霸權主義行徑，對措施表示堅決反對。

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責任編輯：郭詩詩