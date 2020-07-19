【救救動物】目撃妻兒遇車禍枉死　袋鼠爸爸不捨相伴淚眼撫屍

▲ 一隻袋鼠爸爸早前目撃妻兒遭汽車撞斃後，始終不肯離開陪伴在側。

袋鼠平常給人的印象都是活躍剽悍，卻原來也有深情一面。一隻袋鼠爸爸早前目撃妻兒遭汽車撞倒後，即使妻子已經當場死亡，但袋鼠爸爸始終不肯離開陪伴在側，陪伴屍體只盼喚醒妻兒。

6個月大幼兒亦重傷不治

這幕令人心碎的一刻日前被澳洲墨爾本袋鼠救援協會（Australian Society for Kangaroos）的義工所拍下。據協會介紹，一隻雌性袋鼠事發當日不幸遭到汽車高速撞擊，當場橫死街頭，而在牠保育袋裡的6個月大的幼兒也身受重傷。目擊整個過程的袋鼠爸爸當時一臉哀痛的伸手輕撫妻子的屍體，既無助又不知所措。

當協會義工接報趕到現場時，只見袋鼠爸爸不時用爪子輕推妻子的屍體，試圖喚醒對方。至於6個月大、身受重傷的幼兒雖然事後被緊急送醫，但經搶救後最終仍傷重不治。

協會：袋鼠重視家庭關係

協會事後公開照片指，袋鼠本身非常重視家庭，也對伴侶相當忠誠和深情，有密切的家庭關係和複雜的社會結構，呼籲民眾可正視袋鼠的生存問題。

據資料顯示，雖然袋鼠一直是澳洲的象徵，不過對當地人而言袋鼠卻並沒有擁有如「國寶」般的地位，由於袋鼠數量在當地氾濫成災，牠們會與農場牲畜爭吃草，影響農作物收成，同時亦會導致當地一些生物幾乎滅絕，包括利氏袋鼯和無腳蜥蜴等。

因此當地政府一直推行「袋鼠清理計劃」，讓持牌獵人捕殺袋鼠。而袋鼠遺體將會被送往合格的食品工廠，加工製成寵物食品。

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責任編輯：熊詠思