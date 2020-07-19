羅致光稱爭取年底能延長產假　預料明年生育率將進一步下降

▲ 政府正爭取年底能延長產假。（資料圖片）

立法會早前通過《2019年僱傭(修訂)條例草案》，增加法定產假由現時10周增加至14周。勞工及福利局局長羅致光今日（19日）在網誌表示，雖然法例修訂已獲立法會通過，但仍需要時間設立新增4星期產假薪酬的發還機制，料最快需要6個月。

他又指，由於女性僱員一般都是預產期前2至4星期開始放產假，而政府發還的產假薪酬屬於第11至14週的產假，所以預計僱主最早會大約在女性僱員分娩日的3個月或之後才提交發還產假薪酬的申請。因此，延長產假的生效日期，可以合理地定於發還機制成立之前約3個月或更早的時間。政府會爭取在今年年底前令法例修訂生效。

他在網誌亦提及，不少議員對政府的政策立場仍有誤解，強調政策原意並非鼓勵生育，而政策對生育率的增長的影響亦微乎其微。

另外，他指出今年疫情已令本港的註冊婚姻數字明顯減少，或令明年生育率更進一步下降，或令香港成為全球生育率最低的地方。

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責任編輯：陳梓蔚