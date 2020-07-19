  • 32°C
香港時間 : 2020719日 (日) 13:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

羅致光稱爭取年底能延長產假　預料明年生育率將進一步下降

社會 12:06 2020/07/19

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

政府正爭取年底能延長產假。（資料圖片）

立法會早前通過《2019年僱傭(修訂)條例草案》，增加法定產假由現時10周增加至14周。勞工及福利局局長羅致光今日（19日）在網誌表示，雖然法例修訂已獲立法會通過，但仍需要時間設立新增4星期產假薪酬的發還機制，料最快需要6個月。

他又指，由於女性僱員一般都是預產期前2至4星期開始放產假，而政府發還的產假薪酬屬於第11至14週的產假，所以預計僱主最早會大約在女性僱員分娩日的3個月或之後才提交發還產假薪酬的申請。因此，延長產假的生效日期，可以合理地定於發還機制成立之前約3個月或更早的時間。政府會爭取在今年年底前令法例修訂生效。

他在網誌亦提及，不少議員對政府的政策立場仍有誤解，強調政策原意並非鼓勵生育，而政策對生育率的增長的影響亦微乎其微。

另外，他指出今年疫情已令本港的註冊婚姻數字明顯減少，或令明年生育率更進一步下降，或令香港成為全球生育率最低的地方。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

羅致光稱200億或不足以購置物業作社福之用　計劃亦不考慮院舍
18:51 2020/07/05
羅致光稱200億或不足以購置物業作社福之用　計劃亦不考慮院舍
羅致光：爭取下個財政年度盡快將兩元乘車優惠擴至60歲長者　料2025至26年經常開支達70億元
16:42 2020/07/08
羅致光：爭取下個財政年度盡快將兩元乘車優惠擴至60歲長者　料2025至26年經常開支達70億元
【14周產假】立法會三讀通過延長產假至14周 新增產假薪酬由政府承擔
15:32 2020/07/09
【14周產假】立法會三讀通過延長產假至14周 新增產假薪酬由政府承擔
疫情 羅致光 勞工及福利局 產假 香港

最高瀏覽

【電話騙案】20多歲從事金融分析港女聽一個電話 銀行戶口378萬元24小時內被轉走
11:34 2020/07/18
【電話騙案】20多歲從事金融分析港女聽一個電話 銀行戶口378萬元24小時內被轉走
【新冠肺炎】消息：本港今日新增至少60宗確診及初步確診　涉「759阿信屋」員工
14:21 2020/07/18
【新冠肺炎】消息：本港今日新增至少60宗確診及初步確診　涉「759阿信屋」員工
【新冠肺炎】35宗源頭不明個案新增乒乓波群組 16歲真光女書院學生回校染疫
16:59 2020/07/18
【新冠肺炎】35宗源頭不明個案新增乒乓波群組 16歲真光女書院學生回校染疫