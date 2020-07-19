【新冠肺炎】外賣減低染疫風險3大重點 何栢良：選擇熱食避免冷盤

▲ 何栢良提醒市民，外賣最好盡量選擇熱食。

本港正爆發第三波新冠肺炎疫情，當中不少確診個案涉及食肆，政府日前已下令食肆6時後不許堂食，只能外賣。若市民選擇購買外賣回家，如何才能食得安心？港大感染及傳染病中心總監何栢良提醒市民，若購買外賣回家進食，最好選擇熱食，避免冷盤，減低感染的機會。

港大感染及傳染病中心總監何栢良為HKTV拍攝防疫短片時表示，市民若要購買外賣回家進食，盡量選擇熱食或煮過的食物，避免選擇放在雪櫃的冷盤。

皆因你點外賣，你是不知道食物在原本的地方，這些冷盤、沙律如何處理，無法保證食物衛生。



如果選擇熱食，例如薄餅、飯甚至焗物，這些經過高溫處理，外賣的包裝是密封，「上菜時仍然很熱」，相對而言會安全。

何栢良續稱，假如外賣放置的時間過長，或者外賣送達時包裝出現滲漏，「如果想安心點，可以翻煮一次」。如果嫌麻煩不想翻熱，也可以放入微波爐叮熱，只要溫度夠高，是沒有問題的。

叫外賣的風險高嗎？

內地醫學網站「丁香醫生」便解構疫情期間叫外賣的迷思。「丁香醫生」指出，取外賣、叫外賣而感染新冠肺炎的可能性很小，市民毋須過份擔心。但有市民會憂慮所叫的外賣可能攜帶病毒，或者外賣包裝有病毒，「丁香醫生」作出以下解答：

Q. 食物上有病毒怎麼辦？

A. 只要食物熟透，病毒就不可能存活。如果實在擔心，可以加熱一次再吃。中國疾控中心曾指出，病毒在溫度56℃狀態下30分鐘就能被殺死，而炒菜等溫度能達到100℃甚至更高。

Q. 萬一外賣員感染了新冠肺炎？

A. 如使用外賣APP的情況下，建議採取「無接觸配送」，即不要面對面簽收外賣，讓外賣員將外賣放到指定地點，避免因飛沬傳播而交叉感染。如需與外賣員面對面接觸，記得先戴好口罩。

Q. 萬一外賣包裝上有病毒？

A. 就算包裝上有新型冠狀病毒「僥倖」存活，濃度也不足以導致感染。另外，建議接觸包裝後盡快正確洗手，才接觸口鼻、眼睛，這樣就沒問題。