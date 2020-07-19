  • 32°C
香港時間 : 2020719日 (日) 13:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】消息指聖德肋撒醫院兩職員染疫　超過60名員工需作病毒檢測

社會 12:42 2020/07/19

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

消息指，聖德肋撒醫院兩名職員初步確診。（資料圖片）

本港第三波疫情嚴峻，消息指，本港（19日）今日新增100宗確診個案及初步確診個案。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增至少100宗確診及初步確診個案

消息指，位於九龍太子道的聖德肋撒醫院有兩名職員染疫，超過60名員工需作病毒檢測。據了解，兩名職員或由家人傳染。

衞生防護中心指正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。
 　　
鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋、郭詩詩

聖德肋撒醫院 衞生防護中心 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【電話騙案】20多歲從事金融分析港女聽一個電話 銀行戶口378萬元24小時內被轉走
11:34 2020/07/18
【電話騙案】20多歲從事金融分析港女聽一個電話 銀行戶口378萬元24小時內被轉走
【新冠肺炎】消息：本港今日新增至少60宗確診及初步確診　涉「759阿信屋」員工
14:21 2020/07/18
【新冠肺炎】消息：本港今日新增至少60宗確診及初步確診　涉「759阿信屋」員工
【新冠肺炎】35宗源頭不明個案新增乒乓波群組 16歲真光女書院學生回校染疫
16:59 2020/07/18
【新冠肺炎】35宗源頭不明個案新增乒乓波群組 16歲真光女書院學生回校染疫