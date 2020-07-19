【新冠肺炎】消息指聖德肋撒醫院兩職員染疫　超過60名員工需作病毒檢測

▲ 消息指，聖德肋撒醫院兩名職員初步確診。（資料圖片）

本港第三波疫情嚴峻，消息指，本港（19日）今日新增100宗確診個案及初步確診個案。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增至少100宗確診及初步確診個案

消息指，位於九龍太子道的聖德肋撒醫院有兩名職員染疫，超過60名員工需作病毒檢測。據了解，兩名職員或由家人傳染。

衞生防護中心指正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：伍瑋瑋、郭詩詩