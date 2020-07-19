【情未了】周焯華與Mandy Lieu復合　舊情復熾洗米華泰國築愛巢

▲ 傳「洗米華」周焯華與Mandy Lieu餘情未了。

「洗米華」周焯華在2014年背太太「洗米嫂」陳慧玲（Heidi），與出生於馬來西亞的混血模特兒Mandy Lieu（劉碧麗）展不倫戀，之後Mandy Lieu還為周焯華誕下2女1子。

在2019年，傳出Mandy Lieu與周焯華分手，並獲得3億元「掟煲費」。於今年5月30日，「洗米嫂」陳慧玲更「宣示主權」，為丈夫「洗米華」周焯華辦46歲生日派對慶祝。

不過，近日有媒體報道指，周焯華與Mandy Lieu舊情復熾，他更赴泰國陪Mandy及子女避疫。

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▲ 今年5月，「洗米嫂」陳慧玲為丈夫「洗米華」周焯華及女兒辦生日會。

未能坐正死心分手

現年35歲的Mandy在2014年與周焯華手拖手出席飯局，戀情正式曝光。

於2015年5月20日，Mandy在英國倫敦為周焯華產下一女，女兒取名周願。二人十分恩愛，在2016年6月及2017年9月，Mandy分別為「洗米華」周焯華誕下一子一女。

但有傳因為「洗米華」周焯華一直不肯與陳慧玲（Heidi）離婚，Mandy有感自己為周焯華誕3名子女仍未能坐正，終於死斷5年情分手，並傳她與子女赴英國生活，並3億元作為「掟煲費」。

Mandy Lieu赴泰國避疫

有指，因為周焯華定期到英國探Mandy為他所生的子女。

但因為疫情爆發，周焯華覺得亞洲地區相對安全，而且日後往來不用乘長途機，因此安排Mandy和子女移居泰國。

而周焯華和Mandy亦言歸於好，更有媒體拍到他近日身在泰國，親自安頓Mandy與小孩。

至於「洗米嫂」Heidi仍然十分冷靜，保持日常生活作息，其IG照舊可見她在家中健身室做運動，未受Mandy疑再度得寵影響生活。