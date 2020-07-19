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團體調查指95%劏房氣溫較室外熱　大多衞生惡劣蟲鼠為患

社會 13:17 2020/07/19

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

香港社區組織協會指出，大部分籠屋、劏房、板間房及天台屋租戶住屋質素低下，呼籲政府增建過渡性房屋。（曾耀輝攝）

本港正值盛夏，有基層團體訪問100戶劏房、板間房或天台屋租客後發現，95%受訪者認為家中比室外更炎熱；另外逾80%受訪者指出，家中出現嚴重的蟲患和鼠患。

香港社區組織協會訪問了100戶劏房、板間房或天台屋租客，發現95%受訪者感覺家中比室外還熱，當中逾60%因家中廚房為開放式，煮食時蒸氣充斥單位，令屋內熱上加熱；50%受訪者則因單位窗戶不足或未能打開窗戶導致室內不通風，就如焗爐一般。

蚊蟲鼠患亦困擾基層市民，86%受訪者家中曾出現蟲鼠蚤患。有受訪者更指出，家中的假天花成為老鼠活躍的地點，每晚夜深都會發出嘈吵的聲響，影響睡眠質素。有時天花上的者鼠死去，更會令全屋有臭味，既不衞生，亦難以清理。

香港社區組織協會建議政府推動租管監察，加強檢控力度，並推行更多中短長期房屋措施，以改善基層住屋質素。

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記者：陳梓蔚

 

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