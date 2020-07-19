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消息：行政長官林鄭月娥下午公布　公務員在家工作安排

社會 13:21 2020/07/19

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

本港新冠肺炎疫情再度嚴峻，據悉，政長官林鄭月娥將於今日（19日）下午公布，公務員回復在家工作的安排。

【新冠肺炎】張建宗指第一波疫情安排公務員在家工作　是因裝備短缺

公務員事務局發言人上周五（19日）曾表示，提醒政策局和部門盡量彈性處理員工的上班安排，並維持公共服務。

局方亦提供了以下四點參考指引：

  • （一）在彈性上班和午膳時間方面，部門可以考慮擴大彈性時間的幅度，讓更多員工可避開早上和黃昏交通最繁忙的時間上、下班，及在一般的午膳時間以外用膳。
  • （二）針對個別部門內須提供必要公共服務或職能的組別，可考慮將有關人員分成兩組，交替在家工作，確保即使個別人員不幸受感染，亦不致令服務停頓。
  • （三）若有同事需要等候病毒檢測結果，部門可考慮安排同事在等候期間在家工作。
  • （四）部門可按實際情況，作出特別安排，考慮讓懷孕員工在此期間在家工作。

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記者：陳梓蔚

疫情 林鄭月娥 在家工作 新冠肺炎疫情

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