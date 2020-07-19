【文憑試2020】學友社指疫情無影響海外升學　但需留意上課安排或改以網上形式授課

▲ 學友社學生輔導顧問吳寶城(右)指出，因應近日疫情轉趨嚴峻，各間聯招以外專上院校的收生程序亦有臨時變動， 如不少院校只設有網上報名，學生應多加注意資訊。(學友社提供)

中學文憑試將於星期三放榜，學生將面對人生路向重要抉擇。有教育機構指出，今屆考生受疫情影響，面對未能應考校內模擬試、中英文口試取消及院校收生形式改變等變數， 建議學生應合理評估自己成績，多方面估算，勿過份聚焦於單一途徑，限制了個人選擇。他提到，今年考生人數下降，料聯招課程整體入學分數會下降，但認為海外升學人數增加對聯招結果沒太大影響，建議同學需參考考評局於放榜日前公布的文憑試成績統計，及過往新生入學成績，評估入讀機會。

學友社學生輔導顧問吳寶城指出，因應近日疫情轉趨嚴峻，各間聯招以外專上院校的收生程序亦有臨時變動， 如不少院校只設有網上報名，學生應多加注意資訊。他提醒學生，應準備好文件以供網上報名所需，至於面試方面，學生或因並非現場面試而不夠認真，如未必聽得清楚、會望來望去等，令溝通下降，建議事先已找到合適的位置及確認有良好的網絡，「這些都是反映同學有做好準備及熱誠。」

另外，今年文憑試放榜延遲，但仍較英國高級程度會考放榜為早，疫情對海外升學的影響不大，建議選擇海外升學的學生，要留意簽證要求、隔離政策，及開課後的上課模式，「因應疫情有機會第一個學期，甚至更久，需在本地以網上形式上堂，學生要考慮清楚自己是否能夠接受」。

學友社學生輔導中心隊長、註冊社工陳衍宗表示，放榜輔導熱線自昨日(18日)起開放，至今收到不少查詢，當中學生佔6成，家長則佔4成；主要查詢為放榜的相關準備，其次為副學士報名方法、聯招改選或策略。他提醒，家長，要與子女保持正面的溝通，不要過度集中於成績結果或強加自己意願於子女身上；多體諒子女的需要和聆聽他們的感受，從旁疏導他們的情緒。

應屆文憑試考生林同學則預計自己可考獲17至19分，並報讀了城大社會科學系課程。他指自己是歷史科考生，「本身是最有信心的科目」，但因題目爭議問題，「現在都不知會考成點」。加上疫情影響，「好多面試都要網上進行，但家中網絡不太穩定，加上不是現場面試，有些不習慣，少少失準。」他期望可於本地升學，惟因疫情有變，亦會視乎成積，或考慮赴台升學。

另一應屆考生周同學表示，預計自己將考獲24至26分，已報讀城大工商管理；她指自己本身對於中、英文口試很有信心，但因疫情導致取消，失去考試機會，又稱近一星期多留意了海外的學科，有機會考慮海外升學。周同學又稱，放榜當日學校雖然有安排電子成績表，但仍會親身回去領取成績表，有老師在場提供升學輔導的支援，會比較安心。

疫情下，學友社獲香港賽馬會慈善信託基金的支持，推行「賽馬會社區持續抗逆 基金–『友共程』高中生生涯規劃及輔導服務」，提供各種放榜支援服務，並協助學生規劃出路。學友社即日起提供一系列放榜支援服務，包括設立 38 條放榜輔導熱線、網上面談諮詢服務及免費派發《出路指南 2020》等。

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記者：洪芷晴

