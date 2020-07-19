【新冠肺炎】機場禁區男廁清潔工確診事前無病徵　鄰近工作員工停工14天

▲ 一名機場外判清潔工確診新冠肺炎。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續擴散，機場管理局表示，接獲外判商ISS通知，一名洗手間清潔員工染疫，事前並沒有病徵。該名員工最後上班日期為剛過去的星期五（17日），他負責禁區離港層其中一間男洗手間的清潔，有關洗手間以及他曾經到過的休息室均已全面消毒及清潔，在有關男洗手間輪班工作及鄰近女洗手間的員工亦不用上班 14天。

機管局指，外判商的機場員工有定期接受檢測，當中有約8成半成員工曾接受檢測。局方強調，在有機場員工確診後，機管局進一步加強保障員工的措施，包括強制前線員工穿著外判公司提供的保護衣物、檢視員工上班時間以避免人群聚集、以非面對面方式進行員工簡報會、提示前線員工減少聚集及分散休息時間、鼓勵員工定期接受病毒病檢測，以及如有員工確認感染，應立即向機場中央控制中心報告。

衞生署現時免費為機場員工進行新冠肺炎病毒病檢測，每日提供500個名額。

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記者：陳曉瑩