精準醫療成未來大趨勢　港大培育未來生物醫學工程專才

▲ Ossfila獲得港大和不同機構頒發獎項和資助。（港大提供）

生物醫學工程是近年快速發展，在醫療診斷和治療方案個人化的發展趨勢下，對精準的醫療設施有極高要求，因此這門近年的新興學科，造就了不少研究和工作的機遇。港大工學學士（生物醫學工程）課程重視跨學科學習，學生需涉獵基礎科學、生物醫學科學及現代生生物醫學工程等多個範疇，並讓學生接觸最新有關人類健康與疾病等前沿科學議題，深入了解現時醫學研究及醫療上的不足，從而誘發他們對技術不斷發展及革新的思維，以回應現時醫學及醫療上面對的難題。

港大工學學士（生物醫學工程）課程總監謝堅文教授指出，生物醫學工程人員在對抗新冠狀病毒傳播的過程中扮演重要角色，協助開發各種快速病毒測試儀器及防疫用品，以及運用大數據，例如病人深喉唾液或血液樣本數據庫、臨床病理數據、傳染病爆發數據等，設計不同的硬件及軟件，提供迅速有效的偵測、預防和控制方法，減低傳播風險和發病機會。

謝堅文認為將來不論繼續從事研究或就業，都有相當好的機遇，期望更多有志的同學報讀學科。根據世界衛生組織的資料，全球醫療衛生總支出每年大約7.5萬億美元，接近全球生產總值10%，當中亞洲國家發展趨勢最快，單是香港醫療器材市場營收便高達接近10億美元，每年預計增長達6%。

醫管局現時所有7 個醫院聯網，都設有生物醫學工程相關部門。隨著近年香港不少新醫院及醫療中心成立，國際間不少技術研發，以至臨床試驗和產品製造等相關產業冒起，而隨著人口老化及健康意識增加，未來對生物醫學工程人才在醫療科技研究和醫療保健市場工作的渴求可見是有增無減。

港大醫學工程畢業生孫朗僑2018年創立公司Ossfila Technology Limited，專門開發骨骼3D打印物料和技術，為骨科病者提供更多可負擔的醫療方案。他的團隊成員超過一半具備生物醫學工程背景。公司成立一年多，已獲得港大、政府及科學園等頒發不同的獎項和資助，加快骨物料和其他醫療植入物產品的研發工作。

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責任編輯：蘇文軒