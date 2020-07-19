【鶼鰈情深】母牛運上貨車準備出售　公牛狂奔1公里追車攔截「救」伴侶

▲ 公牛一度成功把貨車截停，阻止母牛被帶走。

萬物有情，有時動物間流露的感情更顯得真摰及難能可貴。印度一位牧場主人日前把飼養的母牛賣走，一隻過去與母牛一直共同生活的公牛因為不捨得，竟一路追趕貨車達1公里，只為阻止母牛被車走，行為讓不少網民紛呼是公牛是「真男人」。

從事發片段可見，該隻公牛成功把貨車截停，阻止母牛被帶走，又不斷在貨車周邊徘徊，其間又一度把頭伸進貨車後的棚欄，與母牛深情對望，貨車司機最後乘機開走，公牛即拔足狂奔，場面令人心酸。

據當地傳媒報道，事件引起當地一名副首席部長的兒子注意，他為了讓兩頭牛能夠永遠在一起，遂決定買下牠們，並把牠們捐給寺廟，讓兩牛可以永遠結伴生活，長相廝守。

有關消息傳出後，不少網民均紛呼感動，並祝願兩牛可以長相廝守、如伴終老，「誰說動物沒感情的，有些時候人都比不上動物」。

【救救動物】目撃妻兒遇車禍枉死 袋鼠爸爸不捨相伴淚眼撫屍

【兇殘冷血】冷血兇徒炸彈藏入菠蘿引誘進食 懷孕母象誤吃慘被炸死一屍兩命

【救救動物】逾千狐狸慘遭活剝皮毛 屍首堆積如山命喪毛皮工廠如煉獄

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：熊詠思