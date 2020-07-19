【新冠肺炎】豁免強制檢疫被批屬第三波疫情爆發源頭 　政府指屬誤解澄清有實際必要

▲ 政府澄清豁免強制檢疫安排屬必要。（經濟日報資料圖片）

本港爆發新一波新冠肺炎疫情，並持續擴散，外界有聲音批評豁免強制檢疫安排是新一波疫情源頭，並帶來檢疫漏洞。政府今日（19日）強調，有關評論屬於誤解，強調豁免檢疫安排有其實際必要，以維持必須的社會及經濟運作，並確保市民生活所需不受影響，本港迄今從未錄得任何由內地、澳門或台灣到港豁免人士確診新冠肺炎的個案。

政府發言人解釋，根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）及《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），除獲政務司司長根據相關規例豁免的人士外，所有抵港人士目前須進行14天強制檢疫 有關規例有助壓縮入境人流，從而減低疫情傳入香港的風險，但為了確保香港各方面能在疫情期間維持正常運作，包括確保香港的物資和食物供應充足、確保政府事務正常運作、符合香港經濟發展利益的商業活動等考慮，設立豁免檢疫機制實屬必要。豁免人士類別包括跨境貨車司機、機組人員、船員、外國政府領事等必要人員。

發言人澄清，自設立豁免機制以來，衞生署一直嚴格要求豁免人士於留港期間進行14天醫學監察，須佩戴口罩和每天量度體溫兩次，並向衞生署呈報任何不適；有關人士在入境時，均須通過衞生署在口岸進行的體溫監測和健康申報程序；而本港從3月初以來未有錄得任何內地輸入個案；外國輸入個案方面，由於政府自3月25日起停止准予非香港居民入境，因此目前大多數輸入個案均為從外國回港的香港居民。

發言人補充，因應新冠肺炎最新疫情，政府已加強對外國到港豁免人士的檢測安排，包括現時所有經香港國際機場入境獲豁免檢疫的人士，除須接受上述14天醫學監察外，均須接受病毒檢測；所有機組人員及船員在機場抵港後，須前往衞生署的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，以助進一步減低病毒在香港傳播的機會。

此外，政府已施加額外豁免條件，例如就換班船員方面，當局要求船公司安排所有貨船及客船船員在登機來港前48小時內，在出發地接受病毒核酸測試，並取得呈陰性的檢測結果後方可安排到港，違例者可被拒絕入境；船舶代理亦須為船員安排自我隔離的住宿，並確保他們不會去公共場所，及為他們提供點對點交通前往船舶等。至於從內地到港的豁免類別中，其中兩類為數最多的豁免類別（即跨境貨車司機及跨境學童）已設有恆常的核酸檢測安排。

發言人說，政府一直關注輸入個案為本港帶來的衞生風險及壓力，已於昨日（18日）宣布向過去14天內到過7個指明高風險地區（即孟加拉、印度、印尼、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓及南非）的到港人士實施條件，包括須持有病毒核酸測試陰性檢測結果及酒店預訂房間的租住證明等，以減低他們為香港帶來的衞生風險。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩