文憑試將放榜　楊潤雄勉勵考生：慎重思考、明辨是非

▲ 香港中學文憑考試星期三放榜，教育局局長楊潤雄於今(19日)發表網誌，指過去一年，文憑試受疫情影響而需要延期，但憑着大家強大的抗逆力和抗「疫」力刻服。(經濟日報資料圖片)

香港中學文憑考試星期三放榜，教育局局長楊潤雄於今(19日)發表網誌，指過去一年，文憑試受疫情影響而需要延期，但憑着大家強大的抗逆力和抗「疫」力而刻服，又勉勵各位同學快將踏進人生另一階段，青年人可以多方面學習，汲取更多知識。

楊潤雄表示，政府一直重視培育青年人，在2020／21學年，各院校共提供約52600個全日制經本地評審的專上課程學額，可滿足今年約44 600名日校文憑試考生的升學需要，故認為同學無須過分憂心，只要按自己的興趣和能力，選擇適合自己的出路，必定能在不同的領域中盡展所長。

他又指本港高等院校積極回應社會對STEM學科的重視，由2019／20學年起已開辦更多跨學科的STEM課程，例如「人工智能」、「金融科技」、「環球衞生及發展」學士課程等。部分院校近年亦不斷開拓非主流的學士學位課程，讓一些擁有不同才能的中學畢業生，透過非學術範疇的優秀表現入讀大學；又舉例指近年有大學新設以「演藝」為主修的「藝術學士」。

他稱，考獲「3322」或以上成績並修讀合資格院校開辦的自資學士學位課程的學生，均可獲得免入息審查資助。在2020／21學年，「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」的資助金額將增至每年32,100元。

楊潤雄最後又以《禮記‧中庸》的「博學之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之」勉勵應屆考生，指青年人可以多方面學習，汲取更多知識，除了廣博學習、詳細求教外，更要慎重思考、明辨是非，最後還要身體力行，成為社會棟樑。

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記者：洪芷晴