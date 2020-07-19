【新冠肺炎】陳肇始指正檢視要求全民公眾地方戴口罩　籲市民忍一忍避免出席社交活動

▲ 陳肇始指正檢視要求全民公眾地方戴口罩，籲市民忍一忍避免出席社交活動。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情持續擴散，染疫個案愈來愈多。食物及衞生局局長陳肇始表示，政府正檢視更多防疫規例，包括要求市民在公眾地方及場所都要佩戴口罩，而在社區繼續有傳播下，相信今輪社交距離措施屆滿後，應該仍要繼續。

陳肇始今日（19日）在一個電視節目上解釋，現時社區爆發的情況屬前所未見，冀市民多留家中及買外賣，政府會視乎疫情作出適當應對，被問及會否延續上限4人的「限聚令」，或進一步全日禁止食肆提供堂食，她回應說政府會再檢視。

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▲ 市民購買口罩。（曾耀輝攝）

陳肇始指出，明白市民有抗疫疲勞，但強調本港疫情非常嚴峻，市民要更加落力保持社交距離，希望大家現階段忍一忍，暫停所有社交活動，亦呼籲私人機構的僱主，應安排僱員在家工作。



她續稱，當局即將在普通科診所，為有輕微病徵的人士做檢測，但在當前疫情下，衞生署和醫管局要集中檢測同患者有接觸的人士。

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此外，政府昨日（18日）啟用竹篙灣檢疫中心啟用，並提供800個單位，陳肇始坦言擔心疫情持續，檢疫設施供應會不勝負荷，政府及市民都要作最壞打算，若當局日後未能及時安排密切接觸者到檢疫中心檢疫，相關人士要合作，必須留家等候安排；又言，政府安排私人機構為4類高風險人士做布毒檢測，反應踴躍，暫時運作暢順，反應亦踴躍，希望隨著有更多檢測服務，私人檢測費用可調低至每次1,000元以下。

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（經濟日報資料圖片）

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記者：陳曉瑩