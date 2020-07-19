【天妒英才】三浦春馬「遺書」曝光　室友憶述相處點滴：希望他在另一邊一切都好

▲ 室友憶述三浦春馬為人有禮。

日本著名男星三浦春馬在昨日（7月18日）被發現在東京港區寓所內自縊身亡，終年30歲，消息震驚日本以至香港。據日本傳媒報道，三浦春馬是被經理人發現在家自殺，救護車抵達時他仍有微弱心跳，曾用心臟去顫器（AED）為他進行心肺復甦，可惜返魂乏術。

有關方面未正式公布三浦春馬的自殺原因，因此外間作出種種揣測，有懷疑他不堪近月受網絡欺凌的壓力。但有自稱是三浦春馬朋友向日本報章《Sponichi》爆料指，三浦春馬在兩年前就開始酗酒。

另外，日本有有雜誌查到，三浦春馬在日記上寫下「遺書」，並表示「好想死」。

而他本來正在拍攝預定9月推出、與松岡茉優合演的劇集《沒錢是戀愛的開始》，成為三浦春馬的遺作，而整套劇尚未全部完成。

▲ 三浦春馬遺作《沒錢是戀愛的開始》。

三浦春馬隨和沒架子

此外，三浦春馬約在3年前曾到英國留學，他的室友是中國人，該室友回國後以「和三浦春馬當室友是怎樣的體驗」為名撰寫帖文，記錄二人相處的生活點滴。

該室友指，三浦春馬為人有禮貌沒架子，可是同時透露對方較感性，憶述有次發現三浦春馬在房內大哭，原因是經紀公司認為他在英國是浪費時間，指摘他應趕緊回日本工作。

▲ 當年英國室友回憶三浦春馬生前點滴。

這名室友表示得知三浦春馬的死訊感到難以接受，並寫：「很感謝他帶給我美好回憶，希望他在另一邊一切都好」，同時表示對三浦春馬的尊重，之後不會再更新「和三浦春馬當室友是怎樣的體驗」。

三浦春馬在20歲時於寫真集《Switch》內，曾寫信給10年後的自己：「現在的你每天過得幸福嗎？有好好地把珍貴的東西緊緊抱在懷裏？如果你成了一個做任何事情都全力以赴的人，那我會很開心。總之請依舊是一個強大的人，把珍貴的東西緊緊抱在懷裏。」