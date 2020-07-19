呂良偉相隔30年再拍上海灘劇集　凍齡阿呂開工繼續小心防疫

▲ 呂良偉新劇造型現現《上海灘》丁力風采。

隨著內地疫情受控，演藝業基本上已全部復工，呂良偉近數月接了多齣劇集及綜藝節目，馬不停蹄開工，目前正在橫店為新劇《烈馬爭峰》埋尾，稍後將到海南島拍緝毒劇《毒票》，預計要到11月才能完成所有工作返港。

呂良偉接受記者電話訪問時表示，受新冠肺炎疫情影響，積壓了很多工作，但他並沒有停下來躲懶，之前在港期間，一直堅持自我鍛練身體小心防疫，為復出做好準備。

直至內地疫情受控，即刻起程，抵埗後先隔離14天並進行檢測，才投入工作，6月參演上海衛視綜藝節目《花樣實習生》，7月拍《烈馬爭峰》，8月拍《毒票》，9月拍《毒峰》。

▲ 呂良偉開工狀態十足。

問他如此頻密拍戲，會否擔心疫情反覆影響自身安全？阿呂説：「中國抗疫做得很好，防疫措施十分到位，我在橫店數月，一個病例也沒有，可以放心，當然自己亦不能鬆懈，堅持運動保持個人衛生也是必要的，口罩消毒劑隨身，每日收工就即時返酒店休息、運動，務必要，保持最佳狀態。」

他笑言太太和兒子亦贊同他在內地工作，認為環境相當安全，一家人每天以視像通話，彼此關心也更安樂。

相隔30年再拍上海灘故事，阿呂風釆依然魅力十足，人人都讚他似食了防腐劑，歲月不留痕，比30年前更為年輕呢！