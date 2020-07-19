【新冠肺炎】林鄭宣布將強制市民於室內公共地方戴口罩　法例有待行會通過

本港新冠肺炎疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（19日）宣布，部分公務員明日（20日）起可在家工作一星期，至7月26日，政府期間只會提供緊急及必須服務。此外，將立法強制所有市民於室內公共地方必須佩戴口罩。

林鄭月娥指，繼上週一公布規定599I章《預防及控制疾病佩戴口罩公共交通規例》中，強制市民乘搭公共交通工具時需要佩戴口罩，惟根據數天的觀察所見，有部分乘客不遵守條例，強調若再有類似事件，不排除會執法。她又稱，稍後稍後再召開特別行政會議，討論透過修訂599I章，將強佩戴口罩的措施伸展至所有室內公共場所。

【新冠肺炎】林鄭：今日增逾100宗確診個案創單日新高 形容疫情嚴峻撠手

林鄭月娥表示，今日本港新增100宗確診個案，創單日新高，形容疫情嚴峻撠手，稍後衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生將會召開記者會交代。

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記者：郭詩詩