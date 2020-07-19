【新冠肺炎】48宗源頭不明個案　包括的士司機及紅磡街市凍肉店職員

▲ 張竹君指出，部分不明源頭個案涉各行各業。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（19日）新增108宗確診個案，包括83宗本地感染個案及25宗輸入個案，當中有48宗源頭不明。

【新冠肺炎】本港今激增108宗確診個案 83宗本地感染創單日新高

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，部分不明源頭個案涉各行各業，包括3位的士司機，以及一名於紅磡街市一間凍肉店職員，其他不明源頭個案仍在調查當中。

她指，不明個案涉及多名長者及家庭主婦，部分長者喜歡飲茶；另街市的傳播風染比較高，要帶酒精搓手液外出。

衞生防護中心指正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩