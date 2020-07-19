【新冠肺炎】 30名患者情況危殆或嚴重　再多64人康復出院

▲ 醫管局指，截至今日中午12時，64名病人康復出院，累計1294人出院（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心下午公布本港今日（19日）新增108宗確診個案，當中僅25宗屬輸入個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布疫情。

醫管局指，截至今日中午12時，64名病人康復出院，累計1294人出院，有463名確診者分別在14家公立醫院留醫，當中19名病人危殆，其中14名在深切治療部留醫、11人情況嚴重需插喉，及一名需使用人工呼吸機，其餘433名病人情況穩定。

局方稱，截至今日早上9時，公立醫院負壓病床數量為1207張，使用率68%；負壓病房650間，使用率74%。

劉家獻表示，近日新增大量病人，醫院需不斷收症，希望收到確診通知病人耐心等候，醫院會盡快接收急症病人。

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記者：洪芷晴