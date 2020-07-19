【新冠肺炎】本港今激增108宗確診個案　83宗本地感染創單日新高

本港第三波疫情嚴峻，確診個案滲入社區各行各業，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日新增108宗確診個案，為第1779至1886宗，宗屬本地感染，25宗輸入個案。在本地感染中有35宗與之前的確診個案有關連，大部分為家人，涉打麻雀活動，乒乓球群組等。衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布個案情況。

張竹君指，由於近日確診個案太多，為做好追縱工作，將會把每日確診數字截止時間由每日下午4時，提早至每日晚上12時，又指由於時間由今日起提早，「今日真正（確診）數字應該會更多。」

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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責任編輯：鄧凱文