【新冠肺炎】林鄭月娥指短期內啟動社區隔離設施　包括鯉魚門渡假村檢疫中心及亞洲博覽館

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本港新冠肺炎疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（19日）宣布，短期內啟動社區隔離設施，包括鯉魚門渡假村檢疫中心以及亞洲博覽館。

林鄭月娥指，鯉魚門渡假村檢疫中心將由醫院管理局接管，予部分病情穩定、輕微或無病徵的確診病人入住，約可供300個單位；另外將亞洲博覽館亦會改為相關設施，暫未知可提供多少單位。

她又指，亞洲博覽館有很多不同的館，現時用於等候檢疫結果的設施仍會繼續使用；如再有安老院爆發感染群組，將安排他們到博覽館中其他館的社區隔離設施。

【新冠肺炎】竹篙灣檢疫中心昨已投入運作 提供800個檢疫單位

另外，竹篙灣檢疫中心昨日已經投入運作，提供800個檢疫單位。林鄭稱，另外700個單位會於9月準備就緒，稍後將增設多2000個檢疫單位，即竹篙灣檢疫中心可提供3,500個檢疫單位。

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記者：郭詩詩