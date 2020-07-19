  • 32°C
香港時間 : 2020719日 (週日) 16:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】林鄭月娥指短期內啟動社區隔離設施　包括鯉魚門渡假村檢疫中心及亞洲博覽館

社會 16:29 2020/07/19

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（19日）宣布，短期內啟動社區隔離設施，包括鯉魚門渡假村檢疫中心以及亞洲博覽館。

林鄭月娥指，鯉魚門渡假村檢疫中心將由醫院管理局接管，予部分病情穩定、輕微或無病徵的確診病人入住，約可供300個單位；另外將亞洲博覽館亦會改為相關設施，暫未知可提供多少單位。

她又指，亞洲博覽館有很多不同的館，現時用於等候檢疫結果的設施仍會繼續使用；如再有安老院爆發感染群組，將安排他們到博覽館中其他館的社區隔離設施。

【新冠肺炎】竹篙灣檢疫中心昨已投入運作　提供800個檢疫單位

另外，竹篙灣檢疫中心昨日已經投入運作，提供800個檢疫單位。林鄭稱，另外700個單位會於9月準備就緒，稍後將增設多2000個檢疫單位，即竹篙灣檢疫中心可提供3,500個檢疫單位。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【電話騙案】20多歲從事金融分析港女聽一個電話 銀行戶口378萬元24小時內被轉走
11:34 2020/07/18
【電話騙案】20多歲從事金融分析港女聽一個電話 銀行戶口378萬元24小時內被轉走
【新冠肺炎】消息：本港今日新增至少60宗確診及初步確診　涉「759阿信屋」員工
14:21 2020/07/18
【新冠肺炎】消息：本港今日新增至少60宗確診及初步確診　涉「759阿信屋」員工
【新冠肺炎】35宗源頭不明個案新增乒乓波群組 16歲真光女書院學生回校染疫
16:59 2020/07/18
【新冠肺炎】35宗源頭不明個案新增乒乓波群組 16歲真光女書院學生回校染疫