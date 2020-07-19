【浴火重生】消防員救援全身燒傷被女友拋棄 因媽媽堅強面對17次手術重新振作

▲ 高雄氣爆事件的傷者陳楚睿日前在台灣電視節目分享自己過去6年來的康復經歷。

2014年的台灣高雄氣體爆炸事件發生至今已接近6年，當年的爆炸事件造成32死321人傷。作為傷者之一的陳楚睿日前在台灣電視節目，分享自己過去6年來經過無數次痛不欲生的手術療程、被女友拋棄、甚至有兩年時間選擇困在家中的經歷，而他最終因為母親的一句話決定重新出發。

脫險後昏迷一月才甦醒

陳楚睿在台灣電視節目《醫師好辣》分享時，臉上的傷疤已經成為他人生中不可抹滅的痕跡。據他憶述，當年23歲的他原本在當地的消防局工作。事件發生時，他當時正在現場進行灑水降溫、戒備等工作，但突然間「底下地板突然炸開，我整人飛起來，接着掉到火坑，四周都是火光...」

陳楚睿憶述，當時已感到自己被燒傷，四肢就像被強力膠黏住般無法打開，但他為了活命仍然堅持着尋找出口，最終成功逃脫。不過，成功逃脫只是意味着另一場痛苦的開始。

陳楚睿被送院搶救後足足昏迷了一個月才再次清醒，他全身有接近6成皮膚燒傷，需要透過氣管切口接駁呼吸機，他表示：

還忘了怎麼呼吸...我想哭的權利都沒有，因為連衞生紙都拿不起來。

先後經歷17次植皮手術

在康復路上的手術，對陳楚睿而言又是另一次折磨，當中他曾經需要透過17次的手術，取用7次頭皮、鼠蹊部取10層100厘米皮膚來做植皮，每次手術的開刀時間亦長達16小時。

即使在手術後，他也要忍受路人異樣的目光，最終令他把「跨出門的勇氣給磨光了」，讓他有近兩年的時間不敢出門，把自己鎖在家中，雪上加霜的是這時女友也選擇分手，對他打撃甚大。然而，這時母親的一句說話卻讓他重拾信心，讓他決心不再把自己關在房間內。

女朋友會離開，但媽媽永遠都會在！

浴火重生後的陳楚睿目前已經找回自信，並積極推廣臉部平權運動，讓外界透過「理解可以消除歧視」，展望未來將赴英國讀書，專攻展覽策展範疇，「希望發揮更大的影響力！」

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責任編輯:羅嘉欣