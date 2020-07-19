【新冠肺炎】屯門醫院眼科中心群組增至4人　中心將於明日起暫時關閉

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本港第三波新冠肺炎疫情蔓延至各區醫院，繼昨日（18日）屯門醫院眼科中心3名文職人員染疫，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今指，再多1名女服務運作助理確診，令染疫職員增至4人。

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劉家獻表示，該名員工主要負責處理醫療紀錄，也會在地下辦公室工作，她7月13日起每日早上有1.5 小時負責為進入眼科中心的病人進行體溫檢測，她當時有身穿合適的保護裝備。聯網會繼續密切監察眼科中心職員的健康情況。而昨日(18日)確診的3名文員，目前在屯門醫院留醫，情況穩定。

眼科中心將於明日（20日）起暫時關閉，職員會為受影響病人安排改期，已預約當日手術或門診的病人無需回到眼科中心。病人如有緊急需要，可前往屯門醫院急症室或最就近的急症室求醫。

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他又指，當局已為中心超過170名職員及外判人員作檢測，當中144人樣本呈陰性，仍有26人正等候結果。另外，當局亦為眼科中心一樓一間公私營洗腎中心的15位病人及5個職員作檢測，結果均呈陰性。

衞生防護中心指正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩