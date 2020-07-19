【人妻女神】梁芷珮不甘丈夫被諷食軟飯　Christy：我老公係絕世好男人！

▲ 梁芷珮發文為丈夫平反。

現年38歲的梁芷珮（Christy）近年憑著《潮什麼》旅遊節目系列為人熟悉，因為她已是三孩之母，長子已16歲，次子與幼女分別9歲和7歲，梁芷珮身材不但沒走樣，而且勁fit，因此獲封「人妻女神」，並且接獲不少廣告的拍攝機會。

梁芷珮的攝影師丈夫有份參與《潮甚麼》系列拍攝，甚至夫婦有時會帶三子女一同出埠拍攝。可是人紅事非多，有網民諷刺梁芷珮丈夫食軟飯，嘲笑稱「唔知係乜水」等。

【明星理財】「人妻女神」梁芷珮拒當樓奴 三孩之母Christy寧花錢供子女讀國際學校

▲ 三孩次母的梁芷珮身材保養得十分好。（取自梁芷珮FACEBOOK）

梁芷珮為丈夫平反

梁芷珮不甘丈夫被取笑，於是在個人社交平台發文反擊指，丈夫在公在私對她都十分重要：

喺我心目中，我老公係絕世好男人！ 年輕爸爸20歳出嚟教golf養大屋企三件老細，教咗10幾年波，從來未接觸過攝影，喺一年內學識揸機，剪片，拍咗7個潮什麼，有5個都係佢一手一腳拍攝，出trip時冇人幫，揸機，收音，燈光，航拍，影相，仲有揸車，夜晚入片，拍足一個月佢就踩足一個月，直頭係超人！ 喺香港，我9成嘅網上廣告，都係佢拍佢剪，對我來講，佢係一個好老公，好爸爸，喺我而家做緊嘅工作入面，跟本冇咗佢係唔得，佢係一個專業嘅幕後工作人員，各位好好奇我老公係乜水嘅網友，喺到講清楚晒喇！唔好亂up喇！😊

▲ 梁芷珮丈夫及兒子都會幫忙拍攝節目的工作。（取自梁芷珮FACEBOOK）

梁芷珮長子入香港高球代表隊

其實梁芷珮長子Brendan已16歲，就讀沙頭角的ICHK國際學校（International College Hong Kong）Year 10。Brendan是一名「高球尖子」，成為高爾夫球香港代表隊取得獎學金，他的高球天份應該來自爸爸。

梁芷珮丈夫出身高爾夫球世家，更本來是位高球教練，只因他見到太太梁芷珮拍飲食節目，於是特意報堂學習拍片，結果之後成為她的專屬攝影師。