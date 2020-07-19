【立法會選舉】湯家驊︰料不少人被取消參選資格

▲ 身兼資深大律師的行政會議成員湯家驊表示，預計立法會選舉有不少人會被取消參選資格。（資料圖片）

身兼資深大律師的行政會議成員湯家驊表示，預計立法會選舉有不少人會被取消參選資格，因為有更多人「測試國家安全的底線」，若視之為政治本錢，「上得山多終遇虎」，被取消資格的機會自然更高。

湯家驊指出，《港區國安法》只有一條的條文列明，被定罪的人士不能參選，目前引用《港區國安法》取消參選資格的可能性等於零，但他表示，政府取消選舉參選人資格，是運用現有的選舉法例，《港區國安法》相關的條文，是涉及定罪後的情況。

被問到《港區國安法》第一章列明，參選時應簽署文件確認擁護《基本法》及香港特區，若不簽署確認書會否違反《港區國安法》？湯家驊表示，相關條文是一個「原則性指示」，並無訂明具相關法律後果，認為選舉主任仍然是根據選舉相關法例及《基本法》確認提名。

另外，身兼英國最高法院院長及香港終審法院非常任法官韋彥德發聲明，關注《港區國安法》，又指英國最高法院的法官會否繼續在終院擔任法官，要視乎香港能否維持司法獨立及法治。湯家驊指，韋彥德的重點，在於如何執行《港區國安法》，指即使法例條文寫得漂亮，若執行情況達不到維持高度自治是令人擔心。

湯家驊稱，港區國安法只通過了兩周，質疑為何有社會人士直接跳到一個極端結果，認為「香港司法獨立已死」。他又表示，所有法官要經「司法人員推薦委員會」向特首推薦，並非特首隨意委任，強調「香港的司法獨立仍存」。

湯家驊續指，國家安全問題涉及政治問題、敏感資料，終院首席法官未必會知悉，而行政長官則較為掌握，因此二人一同商討負責審理《港區國安法》相關案件的法官名單較好。

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責任編輯︰尹櫻霖