【新冠肺炎】兩法國醫院內視鏡中心職員染疫　張竹君：估計是從家居感染

▲ （黃傑偉攝）

本港第三波新冠肺炎疫情蔓延至各區醫院，繼早前港安醫院一名急症室護士染疫，今（19日）再有私家醫院職員確診，涉及位於九龍太子道的聖德肋撒醫院的2名員工，超過60名員工需作病毒檢測。據了解，兩名職員或由家人傳染。衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指，相信兩名職員並非在院內感染。

張竹君指，其中一職員是進入檢疫中心後才確診，而其家人（第1523及1544宗）較早發病，相信是由家居感染，而且該職員是在院內中心內工作，不是在門診上班，相信並非是由病人身上染疫。

其中一名染疫健康服務助理居於慈雲山彩雲邨，於院內的內視鏡中心做運送內視鏡及清洗工作，不用與病人緊密接觸。她本月11日帶母親到聯合醫院求醫，當日開始她亦沒再上班。翌日她的母親確診，她當時抽驗樣本則呈陰性，本月14日到駿洋邨檢疫，本月17日的樣本驗出對病毒呈陽性。



聖德肋撒醫院指，事後要求內視鏡中心63名職員回院做快速測試，今日發現另一名職員的樣本含新冠病毒，該職員7月3日曾與染疫健康服務助理「打邊爐」，相信屬院外感染個案。院方發言人表示，內視鏡中心暫定明日後重啟服務。

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責任編輯：鄧凱文