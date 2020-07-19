【新冠肺炎】長居香港台籍男子返台灣後咳嗽確診　同機艙前後排旅客需隔離

▲ 台灣今天（19日）新增一宗境外輸入確診病例。

新冠肺炎肆虐全球，台灣今天（19日）新增一宗境外輸入確診病例。40多歲台灣男子上周五（17日）從香港返台後主動申報不適，經檢測後今日證實確診。

在港期間出現乾咳等症狀

據台灣中央流行疫情指揮中心今日下午召開記者會指，上述男患者長期在香港工作，自本月15日起即在香港出現乾咳、喉嚨痛等症狀，但並未就醫。至本月17日回台探親時，他才向台方主動申報有不適症狀，當局遂立即安排採檢，並把他送至集中檢疫所隔離，直至今天確診。

指揮中心指，此個案在機上座位為73K，同班機前後兩排旅客已列為居家隔離對象，另掌握到個案還有19名未入境的同班機機組員以及2名在香港同住的家人，將通知香港方面處理。

患者曾任職國泰

對於有報道指患者曾在桃園機場拜訪國泰航空辦公室、在美食街逗留等，指揮中心發言人莊人祥指，患者當時曾拿東西給國泰櫃檯，全程僅40秒，雙方均戴口罩，又指患者在2018年前曾在台灣國泰航空公司工作過，但現在已經不是。

台灣截至目前累計有455宗確診，分別為364宗境外輸入，55宗本土病例及36宗涉及敦睦艦隊病例。

責任編輯:羅嘉欣