DSE放榜日校方可於早上7時起下載成績　自修生成績通知書將經郵遞寄發

▲ DSE放榜日學校可於早上7時起下載學生成績。（資料圖片）

政府今日在記者會公布，為避免學生回校聚集，政府宣布要求學校透過網上向考生發放中學文憑試（DSE）成績，並透過網上及電話向有需要學生進行輔導。如學生有需要回校，學校需分批按時段讓學生回校。考評局公布有關細節，當日學校可於早上7時起，透過DSE網上系統下載其學校考生的成績。

DSE將於7月22日（星期三）發放成績，考評局指，學校可於當日早上7時起，登入DSE網上系統，下載其學校考生的成績，當中包括校內所有考生的個人成績，學校可把考生成績分別儲存，並透過電子方式發送給考生。

考評局將於明天（20日）去信所有學校講解以上相關安排。學校仍可於7月22日派員到指定的考評局辦事處領取考生成績通知書，如需延遲領取，可聯絡考評局作安排。

為減少人群聚集及省卻輪候時間，考評局於7月22日將安排學校按其學校編號前往荃灣或灣仔的辦事處（荃灣評核中心、灣仔修頓中心12樓或14樓）領取成績通知書。辦事處會採取適當的防疫措施，包括在領取地點入口設置體溫監察站，所有學校職員在進入前必須經過體溫測試並戴上口罩，在排隊時亦應跟隨有關指示保持社交距離。考評局會提供酒精搓手液供學校職員於進入領取地點前清潔雙手。

自修生的成績通知書經郵遞寄發，亦可於當日早上7時起登入其香港中學文憑考試網上服務帳戶查閱成績。

責任編輯：陳梓蔚