【新冠肺炎】醫管局呼籲沒有病徵市民暫勿前往急症室 劉家獻：急症室不會派發健康證明

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心下午公布本港今日（19日）新增108宗確診個案，當中僅25宗屬輸入個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布疫情。

隨著疫情升溫，最近有不少市民自行前往急症室或普通科門診進行新冠肺炎檢測，加重公營醫院醫療的負荷。劉家獻表示，近日前往公立醫院進行新冠檢測的有1,000多人，政府普通科門診都有3,000多人。

劉家獻醫生表示，如果市民有上呼吸道感染、發燒等症狀，可以到普通科門診求診，情況緊急則要到急症室求醫。不過，他同時呼籲沒有病徵的市民，暫時不要前往急症室或普通科門診，因為急症室或普通科門診有很多求診的市民，即使求診者戴上口罩，都會有風險。

他再強調，無論是公立醫院急症室或者是普通科門診，都絕對不會為市民派發健康證明。

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記者：王明芳