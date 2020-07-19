【新冠肺炎】高永文警告本港瀕「社區大爆發」　控制疫情不容樂觀

▲ 食物及衞生局前局長高永文。（資料圖片）

本港今日確診過百宗新冠肺炎個案，政府下午公布收緊社交距離等加辣措施。食物及衞生局前局長高永文憂慮本港社區已「瀕臨社區大爆發」，即使政府宣布採取更嚴厲的防疫措施，但預計未來4周的情況將會更嚴峻，情況不太樂觀，呼籲市民要自律減少社交活動。

高永文於立法會九龍西參選人陳凱欣的網上直播中表示，近日有本港確診數字以倍數增長，不排除未來會出現4位數的確診數字，形容控制疫情不容樂觀。他憂慮病毒於社區大爆發，會令本港醫療系統崩潰，如醫護人手、設施難以負荷。他認同政府措施要「加辣」，但建議要收緊目前入境人士的政策，因全球疫情「高處未算高」，例如要針對個別高風險地區作出限制。

他又認為港府可多參考內地做法，例如引入內地技術，加快於本港興建隔離建設施；檢測方面亦可參考內地做法，購入相關試劑並一次過檢測大量樣本，從而節省檢測成本。

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記者：蘇文軒