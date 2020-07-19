【新冠肺炎】康文署2名外判清潔工染疫　曾於蒲崗村道及石排街公園工作

▲ 康文署指，兩名外判清潔工人確診新冠肺炎。（經濟日報資料圖片）

康文署今日（19日）表示，兩名外判清潔工人確診新冠肺炎，二人分別於黃大仙區蒲崗村道公園的兒童遊樂場、極限運動場及露天劇場，以及葵青區石排街公園和石籬探奇遊樂場工作，他們最近一次上班日期均為周五（17日），早前因身體不適求醫，並於周五晚上獲通知初步確診，目前已入院接受隔離治療，情況穩定。

【新冠肺炎】本港今激增108宗確診個案 83宗本地感染創單日新高

康文署指，兩名員工最近沒有外遊紀錄，工作時有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常，署方會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒蒲崗村道公園、石排街公園和石籬探奇遊樂場的場地及設施； 而公園內的所有兒童遊樂場、極限運動場、露天劇場、球場、單車徑、健身園地等設施，早前已經暫停開放。

【新冠肺炎】本港再多25宗輸入個案 多個群組包括旺角稻香「慶回歸」等錄得新增個案

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩