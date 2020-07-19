【新冠肺炎】海洋公園延長閉園至另行通知 受影響門票持有者可退款或換票【附門票安排詳情】
社會 20:06 2020/07/19
本港新冠肺炎持續，港府進一步收緊防疫措施。海洋公園今日（19日）宣布，將延長閉園日期至另行通知，並將繼續密切注意疫情發展，配合政府防疫措施指引，釐定公園重新開放日期，公園亦已暫停網上預約入園的系統，已購買門票人士選擇退款或換票。
海洋公園暫停開放期間的門票安排：
1）港人限定HK$350成人門票
- 遊客如經海洋公園官方網站購買有效期至2020年7月31日之電子門票而未經使用，請下載及填妥「港人限定HK$350成人門票 - 電子門票退款申請表」，連同所有電子門票電郵至refund.ticketing@oceanpark.com.hk辦理退款，而退款並不包括價值$350的園內消費券。
- 遊客如經票務處或7-Eleven 便利店購買有效期至2020年7月31日之門票而未經使用，可於公園開放後至2020年9月30日或之前親臨海洋公園票務處收取現金退款或下載及填妥「港人限定HK$350成人門票 - 實體門票退款申請表」，連同所有門票正本以郵寄方法辦理退款，而退款並不包括價值$350的園內消費券。
- 遊客如選擇換票，可於公園開放後至2020年9月30日或之前親臨海洋公園票務處換領當日入場票，並可繼續享有價值$350的園內消費優惠。
2）指定日期之門票或產品
- 遊客如經海洋公園官方網站或微信小程序購買了任何指定日期之門票或產品 (例如停車場預約訂金，海洋快證)，而因公園暫停開放未能享用，公園將自動退還款項，並以電郵通知客人。退款程序大約需時4至6星期。
- 遊客如經海洋公園正式授權旅行社或售票平台購買了任何指定日期之門票或產品，而因公園暫停開放未能享用，請聯絡原購票渠道以提出退款要求。海洋公園會提供相關協助。
3）生日贈票
- 不適用於退款安排。於公園暫停開放期間而未能享用生日優惠之遊客，可於公園開放後至2020年9月30日或之前親臨海洋公園票務處，出示有效的香港身份證明文件或香港出生證明書，可換領當日入場票。如客人生日當天適逢休園日，可於生日前一天或後一天免費進園一次。
4）贈票
- 不適用於退款安排。如遊客持有於公園暫停開放期間到期並未經使用之贈票，遊客可於公園開放後至2020年10月31日或之前親臨海洋公園票務處換領當日入場票。
5）智紛全年入場證
- 為確保會員可繼續尊享獨家優惠及遊樂體驗，「智紛全年入場證」會籍限期會按公園暫停開放日數和休園日數順延。
6）智紛全年入場證禮券
- 遊客如持有2019年1月27日至2020年6月30日期間簽發有效而未兌換之實體及電子「智紛全年入場證」禮券，可於2020年12月31日前申請換取門票或退款。
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記者：陳曉瑩