【文憑試2020】教育局籲學校改以電子方式向學生派發成績　如考生回校須致力將聚集人數減至最低

▲ 教育局呼籲學生可利用網上服務，盡量減少社交接觸。（資料圖片）

政府要求學校於本周三（22日）中學文憑試放榜日，改以電子方式向學生派發成績。教育局表示，全港中學可於放榜當日‪早上6時45分‬起，由校長帳戶下載密碼，並在香港考試及評核局成績發放系統下載考試成績檔案並解密，從而獲取全校考生的電子版成績通知書，然後經內聯網或其他網上方式分發予考生。

局方績稱，若學校維持在校內發放成績及提供輔導服務，必須讓學生有所選擇，並提供彈性時間及盡量開放更多課室，致力將人流及聚集人數減至最低。為保障所有員生的健康，學校應預早提醒所有回校人士（包括教職員及學生），如有發燒或其他身體不適，或屬確診者的密切接觸者則不應回校；而學校亦必須採取充足的防疫措施，包括量度體溫、佩戴口罩、消毒雙手，以及保持適當社交距離等。在完成發放成績單及提供其他服務後，學校應着學生儘快離開學校，避免學生在校內聚集。

局方亦呼籲家長不要陪同子女回校或在校外聚集等待子女離開。而大學聯招辦法（JUPAS)改選科目，以及絕大部分專上院校的報名程序都已經可以在網上進行，建議學生可利用網上服務，盡量減少社交接觸。此外，局方建議有需要的考生尋求非政府機構提供的電話熱線和網上諮詢和輔導服務，例如學友社、香港青年協會、香港靑少年服務處等。

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責任編輯：蘇文軒