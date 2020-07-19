【新冠肺炎】一文看清政府多個部門最新服務安排

▲ 政府部門公布最新服務安排。（資料圖片）

政府明天（20日）開始恢復公務員在家工作安排，各政策局及部門只會提供緊急及必需服務，大部分櫃枱服務暫停。

政府物流服務署：繼續提供憲報刊登服務，而位於北角政府合署十樓政府物流服務署的收款處，由周一起，只會於星期一及星期二提供收取憲報刊登所需費用服務，時間為上午8時30分至下午1時及下午2時至5時，直至另行通知。

廉政公署：各分區辦事處期間將暫停服務，24小時舉報中心和舉報貪污熱線會繼續接受貪污投訴和查詢，而其他查詢熱線，亦將繼續如常運作。



申訴專員公署：接待處暫停開放。

機電工程署：九龍灣總部的註冊及許可證辦事處明日起暫停服務，直至另行通告。市民可把有關申請表格連同繳款支票郵寄至九龍灣啟成街3號或於辦公時間投入設於總部地下大堂的投遞箱內，署方會盡快處理申請，並以電話或郵遞通知申請人有關申請結果。

路政署：會繼續提供公共道路的必要及緊急維修服務，包括快速道路的日常路面巡查及緊急路面維修，並會安排承辦商繼續加強清潔轄下的行人天橋、隧道及扶手電梯的扶手，以及升降機的按鍵；報告中心會維持運作，處理道路維修事故。

社會福利署：轄下向市民提供直接服務的單位只會提供緊急及必須的公共服務；24小時熱線會繼續提供正常服務，其他服務如綜合家庭服務中心、社會保障辦事處等，則維持有限度服務。

學資處及在職家庭津貼辦事處：暫停開放

民航處：航空人員執照事務組由明日起只提供已預約的櫃台服務，無需預約的櫃台服務將暫停。

海事處：除中區海事分處外，油麻地海事分處、屯門海事分處、西貢海事分處、大埔海事分處、香港仔海事分處、長洲海事分處及筲箕灣海事分處的牌照及關務服務、以及船員考試發證、商船船員管理服務、本地船隻驗船及諮詢服務，將由明日起暫停至本月26日。至於已預約於明日進行的船員考試及本地船隻驗船服務，則會維持不變，如期進行，其他預約將會再作安排並另行通知。



地政總署：所有辦事處將維持有限度的基本服務，包括於該段期間內的的星期一、三及五下午1時至5時，提供櫃台交收文件及電話查詢服務。而位於北角政府合署內的總辦事處於上述時間只開放21樓的櫃枱。其他櫃枱服務，包括查詢、繳付地稅及地價、地圖銷售櫃枱、領取收地補償、存放土地界線圖及測量記錄圖，以及查閱認可土地測量師的全體名單等，則會暫停。



法律援助署：轄下辦事處將於明日至24日期間由上午9時30分至下午1時及下午2時至4時，為市民提供基本必須和有限度的民事和刑事法援申請及訴訟服務。

勞工處：只提供緊急和必須公共服務；職業介紹所事務科會於明日及星期二在辦公時間（上午9時至下午1時，及下午2時至下午6時15分）提供櫃位服務，以接收防疫抗疫基金下職業介紹所資助計劃的申請。勞工處其他櫃位服務則會暫停；兩所職業健康診所及職業醫學組亦會停止開放。已預約服務的人士，將獲個別通知預約安排。

屋宇署：會為市民提供緊急和必須的公共服務，於九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部（屋宇署總部）地下設置的投遞箱，星期一至五上午10時至下午4時接收小型工程監管制度、強制驗樓或強制驗窗計劃下需呈交的指明表格和附加文件、根據《建築物條例》申請註冊或續期註冊為註冊建築專業人士或註冊承建商的文件，以及為遵辦屋宇署發出的法定命令或指示而提交的文件（例如勘測報告、補救工程方案、完工報告等）

教育局：各區的區域教育服務處、幼稚園及幼兒中心聯合辦事處， 明日起只提供緊急和必須的公共服務至本月26日。已預約於九龍塘教育服務中心接受聽力服務，和相關的緊急服務，會如期進行。教育局人員亦會聯絡相關家長，按個別情況作合適安排。



教育局學位分配組亦會繼續提供有限度的熱線電話查詢服務，而教師註冊小組會在情況許可下適時邀請申請人進行有關工作，原則上不會影響將於新學年上任的新教師。



至於教育局以下的公共設施／單位暫時不會對公眾開放，包括九龍塘教育服務中心的香港教師中心、特殊教育資源中心、中央資源中心及薈萃館、藝術與科技教育中心（包括STEM教育中心）、教育局學位分配組、資歷架構秘書處及教師註冊小組，直至另行通告。

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責任編輯：蘇文軒