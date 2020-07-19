【新冠肺炎】入境處明起只提供緊急和必須公共服務

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入境事務處公布，由明日（20日）至本月26日只提供以下緊急和必須的公共服務：



為避免人群聚集，入境處呼籲各申請人透過本處網頁、流動應用程式、郵寄或投遞方式遞交申請。



上述各辦事處將按正常辦公時間提供服務，而個别辦事處的具體辦公時間請參閱入境處的官方網站或流動應用程式。香港居民在外遇事時的求助熱線（852）1868 會繼續如常運作，為有需要的市民提供適切可行的協助。至於入境處其他辦事處包括各區智能身份證換領中心以及其他各項公共服務，則暫時停止開放和提供服務。



此外，根據香港特區政府現行安排，除香港國際機場、深圳灣及港珠澳大橋管制站外，其他管制站的客運通關服務繼續暫停，直至另行公布。而深圳灣及港珠澳大橋管制站的客運通關服務時間已分別於4月3日及4月5日起調整，直至另行公布，詳情如下：



深圳灣管制站：

所有客運通關服務時間為每日上午10時至晚上8時，而貨車的通關服務時間維持不變，即每日上午6時30分至午夜12時。

港珠澳大橋管制站：

旅檢大樓（即乘搭過境巴士或穿梭巴士過境）的客運通關服務時間為每日上午10時至晚上8時；及私家車的客運通關服務時間為每日上午6時至晚上10時，而貨車的通關服務時間則維持24小時運作。

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責任編輯：蘇文軒