【新冠肺炎】運輸署暫停櫃位服務　駕駛考試維持正常

▲ 駕駛考試服務（筆試及路試）將維持正常。（資料圖片）

運輸署表示，為配合政府宣布實施的政府部門特別上班安排，以盡量減低疫情在社區擴散的風險，運輸署將於7月20日起調整服務，直至另行通知。



牌照及相關服務



（一）金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處將會暫停即時申請的櫃位服務，但牌照事務處的全體人員將繼續如常工作，處理已在網上登記預約的櫃位服務，及經投遞箱、郵寄或網上遞交的申請。在牌照事務處暫停即時申請的櫃位服務期間，網上預約續領正式駕駛執照／車輛牌照、車輛過戶或申領國際駕駛許可證的櫃位服務每日名額，會由現時的每日4,500個加至9,000個，以應付市民對服務的需求。開放預約的期間則維持為10星期，以便有需要的市民預早登記預約到訪牌照事務處。



未有預約的市民可經郵寄或網上遞交申請，亦可於星期一至五上午9時至下午5時，利用設置於各牌照事務處的投遞箱遞交申請。在郵寄或投遞申請時，請把已填妥的申請表格、所有所需文件及應繳費用（以劃線支票形式，抬頭註明「香港特別行政區政府」）放入信封內，切勿投寄身分證明文件正本及現金。



運輸署呼籲有需要的市民盡量透過網上登記預約服務。如經投遞箱遞交申請的人士，請在信封上註明有關車輛的車牌號碼及車輛牌照到期日，並在申請表上留下聯絡電話，以便職員更快識別及跟進較緊急的申請。此外，市民遞交牌照申請時，應確保已填妥相關申請表，並附上所有所需文件及填上正確金額的支票，以便申請能夠從速處理。為免不必要的延誤，市民應盡量在牌照到期日前兩至三星期投遞申請。



（二）金鐘的公共車輛分組將會暫停提供即時申請的櫃位服務，市民可利用設於金鐘的香港牌照事務處的投遞箱遞交公共車輛牌照申請。運輸署會按既定程序審批有關申請，並於批核完成後把相關牌照／許可證／批准信郵寄予申請人。



（三）金鐘的車輛記錄辦事處、駕駛執照記錄辦事處及違例駕駛記分辦事處將會暫停提供即時申請的櫃位服務。有關駕駛執照吊銷期滿後領回執照之查詢，請致電聯絡駕駛執照記錄辦事處或違例駕駛記分辦事處。



（四）上環的過境服務分組將會暫停提供即時申請的櫃位服務，市民可利用設置於過境服務分組的投遞箱遞交申請。運輸署會聯絡個別申請人跟進申請。



基於公共衞生的考慮，所有進入運輸署各牌照事務處的市民均須接受由署方現場安排的體溫檢測。體溫高於攝氏37.5度或拒絕接受體溫檢測的市民會被拒絕進入牌照事務處。各牌照事務處亦會嚴格要求進入牌照事務處的市民須佩戴口罩及先用酒精搓手液清潔雙手，並在牌照事務處内全程佩戴口罩。為減低病毒傳播風險，各牌照事務處亦會加強清潔公共設施及實施人流控制。



駕駛考試服務

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運輸署轄下各牌照事務處及駕駛考試排期事務處由明日起將暫停處理未經預約即時申請的櫃位服務（包括駕駛考試申請）。就非商用車輛駕駛考試，申請人可利用設於香港或九龍牌照事務處的投遞箱，或郵寄至香港或九龍牌照事務處遞交申請；非首次申請人亦可按現行安排透過網上遞交申請。至於商用車輛駕駛考試的申請人，可按現行安排透過網上或郵寄至沙田牌照事務處遞交申請。申請人在郵寄或投遞申請時，請把已填妥的申請表格、所有所需文件及填上正確金額的劃線支票（支票抬頭註明「香港特別行政區政府」）放入信封內，切勿投寄身分證明文件正本及現金。



至於駕駛考試服務（筆試及路試）將維持正常。為減低病毒傳播風險，所有參與駕駛考試的考生必須在考試中心場內及考試時戴上口罩，並在進入中心辦事處前使用酒精搓手液清潔雙手，以及必須接受運輸署在現場安排的體溫檢測。沒有佩戴口罩、拒絕接受體溫檢測、或體溫檢測結果高於攝氏37.5度的考生會被拒絕進入試場，考試日期將另行安排。運輸署考牌主任在進行路試期間會打開車窗，以確保車廂空氣流通。



運輸署呼籲，考生如身體不適，不應到試場應考，並應盡快求醫。如考生因健康理由缺席考試，可在考期當日起計一個月內向運輸署駕駛考試排期事務處遞交延期申請書及相關病假證明書或醫生證明書正本以另訂考試日期。



如考生需申請延期／暫時取消駕駛考試或更改考試地區，請將親筆簽署的申請信、身分證明文件副本及考試排期信正本放進設置於九龍牌照事務處的投遞箱或郵寄至駕駛考試排期事務處（地址：九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署2樓運輸署）。



車輛檢驗服務

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運輸署轄下的車輛檢驗中心會於星期一至五為已預約的車輛提供車輛檢驗服務。運輸署會繼續密切留意疫情發展，並配合政府的抗疫措施及安排調整服務，並會適時通知公眾。市民如有查詢，可致電運輸署相關辦事處。

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責任編輯：蘇文軒