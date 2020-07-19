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【新冠肺炎】法庭停擺兩天作有限度運作　星期三回復正常

社會 22:15 2020/07/19

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

司法機構宣布，各級法院明天（20日）及本周二（21日）起只維持有限度服務。（經濟日報資料圖片

新冠肺炎疫情持續肆虐，行政長官林鄭月娥今日（19日）宣布，部分公務員明日（20日）起在家工作1星期，直至7月26日。司法機構亦宣布，各級法院明天（20日）及本周二（21日）起只維持有限度服務，法庭程序及登記處服務則於本周三（22日）回復正常。

司法機構表示基於公共衛生起見，明天（20日）及本周二（21日），各級法院案件將一般延期，法院將處理以下性質案件，包括於高等法院處理的保釋程序，裁判法院處理的新提堂案件及保釋案件。被告已被還押等候報告，已定於星本周一及二在裁判法院或區域法院判刑的案件，以為於少年法庭處理涉及保護令案件。

至於緊急案件則由當值法官處理，而各級法院登記處則會關閉，直至本周三（22日），各級法院聆訊及登記處服務將回復正常，司法機構發言人表示將作人群管理，以及安排使用者保持社交距離。

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記者：林育慧

疫情 服務 停擺 新冠肺炎疫情

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