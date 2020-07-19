【立法會選舉】兩民主派選委參選功能界別

▲ 兩名民主派選委，包括建築師關兆倫及數據科學家黃浩華，宣布出選功能界別建測規園界，以及資訊科技界。（資料圖片）

立法會選舉提名期自上周六開始，兩名民主派選委，包括建築師關兆倫及數據科學家黃浩華，今日分別舉行記者會，宣布出選功能界別建測規園界，以及資訊科技界。

黃浩華宣布參選時，獲現任資訊科技界立法會議員莫乃光到場支持。黃浩華表示，會簽署選舉確認書，因為希望與港人同行，至於會否否決《財政預算案》，他指出議員可以提出修正案，如若當選，屆時會根據選民意願投票。

黃浩華稱，自己關心「開放數據」及資訊科技界員工的福祉，又指自己持開放和尊重的態度面對其他參選人，認為難以界定自己的派別，「資訊科技界的光譜很闊」。

至於建測規園界方面，關兆倫料挑戰有意競逐連任的現任該界別議員謝偉銓。關兆倫在記者會上表示，將跟從選舉程序簽署選舉確認書，亦會尊重其他民主派候選人的看法，又認為自己被取消參選資格的可能性小。被問及會否否決《財政預算案》，關兆倫則稱，要仔細審議預算案內容，諮詢法律及業界意見後再作決定。

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責任編輯︰尹櫻霖