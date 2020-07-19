  • 30°C
香港時間 : 2020720日 (週一) 00:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【立法會選舉】兩民主派選委參選功能界別

政治 22:54 2020/07/19

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

兩名民主派選委，包括建築師關兆倫及數據科學家黃浩華，宣布出選功能界別建測規園界，以及資訊科技界。（資料圖片）

立法會選舉提名期自上周六開始，兩名民主派選委，包括建築師關兆倫及數據科學家黃浩華，今日分別舉行記者會，宣布出選功能界別建測規園界，以及資訊科技界。

黃浩華宣布參選時，獲現任資訊科技界立法會議員莫乃光到場支持。黃浩華表示，會簽署選舉確認書，因為希望與港人同行，至於會否否決《財政預算案》，他指出議員可以提出修正案，如若當選，屆時會根據選民意願投票。

黃浩華稱，自己關心「開放數據」及資訊科技界員工的福祉，又指自己持開放和尊重的態度面對其他參選人，認為難以界定自己的派別，「資訊科技界的光譜很闊」。

至於建測規園界方面，關兆倫料挑戰有意競逐連任的現任該界別議員謝偉銓。關兆倫在記者會上表示，將跟從選舉程序簽署選舉確認書，亦會尊重其他民主派候選人的看法，又認為自己被取消參選資格的可能性小。被問及會否否決《財政預算案》，關兆倫則稱，要仔細審議預算案內容，諮詢法律及業界意見後再作決定。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯︰尹櫻霖

相關文章

【立法會選舉】提名期首日獲18份表格　多人報名逐連任
17:03 2020/07/18
【立法會選舉】提名期首日獲18份表格　多人報名逐連任
立法會選舉或重演4年前「娥頸橋之戀」　龍心挑戰新界東
19:07 2020/07/18
立法會選舉或重演4年前「娥頸橋之戀」　龍心挑戰新界東
【立法會選舉】湯家驊︰料不少人被取消參選資格
16:38 2020/07/19
【立法會選舉】湯家驊︰料不少人被取消參選資格
政治 財政預算案 立法會 立法會選舉

最高瀏覽

【新冠肺炎】消息：本港今日新增至少100宗確診及初步確診個案
12:31 2020/07/19
【新冠肺炎】消息：本港今日新增至少100宗確診及初步確診個案
【新冠肺炎】35宗源頭不明個案新增乒乓波群組 16歲真光女書院學生回校染疫
16:59 2020/07/18
【新冠肺炎】35宗源頭不明個案新增乒乓波群組 16歲真光女書院學生回校染疫
【老婆走樣】斥老婆產後「肥肚象腿一團肉」不減肥　丈夫鬧離婚︰沒羞恥心
19:01 2020/07/17
【老婆走樣】斥老婆產後「肥肚象腿一團肉」不減肥　丈夫鬧離婚︰沒羞恥心