疫情下工程界瀕「餓死」　黃偉信倡訂藍圖制定未來基建

▲ 香港青年專業聯會創辦人、工程師黃偉信。（李淇攝）

新冠肺炎疫情影響各行業，工程界從業員亦面臨開工不足，甚至失業境況。香港青年專業聯會創辦人、工程師黃偉信表示，要保住業界飯碗，除有穩定開工量，香港亦需有長遠及可持續發展規劃。他建議政府成立「長遠規劃基金」，同時制定「2050+城市發展規劃藍圖」，訂立未來數十年包括基建、房屋、運輸、醫療等發展目標，以及具體時間表。

「飽死餓死」，是香港工程界經常用來比喻業界狀況，即經濟好時，會因發展過度而工作量多到吃不消；但在經濟低迷或政治環境緊張時，因停滯不前而突然失業。黃偉信接受訪問時表示，政府雖因應疫情推出「保就業」措施，暫保住工程界飯碗，「這只是治標方法，要治本除需要穩定開工量，亦需訂立城市長遠發展方向」。

他認為，政府政策一直以行政主導，「突然想建什麼就推一堆基建，缺乏長遠的城市規劃」，導致工程量時多時少，若同時進行多項工程，亦容易令材料成本上升而超支。

黃偉信建議，政府可參考新加坡、倫敦的規劃發展藍圖，以人口政策、經濟發展模式、預計通勤變化，以及考慮可持續發展等因素，建立「2050+城市發展規劃藍圖」，並按照藍圖逐步實施各項基建，除可加快項目進度，確保工程量穩定，減低延誤機會，社會也可及早知道未來的基建發展，並就此作深入廣泛的討論，減少因諮詢不足而引起的爭拗。

盼專業回歸專業

其次，要解決本地業界困境，政府需支援本地產業及人才培訓。黃偉信認為，不少本地承建商有技術、有經驗，絕對可走出海外。政府可牽頭，安排他們參與跨境或海外大型項目，並提供法律、聯絡以至財務上的支援；同時協助本地中、小型承建商參與外地大型基建工程，「做大個餅」，提升本地公司的國際競爭力。

「其實我最希望未來專業可以回歸專業」。黃偉信認為，政府在推出政策前，應多諮詢專業人士意見，不要政治凌駕專業。他舉例指，在去年《施政報告》提出措施，豁免4條隧道及幹線收費，但公布事前並無徵詢業界，「不少業界都對措施感錯愕」，認為政府為了挽回民望亂「派糖」，撼動「用者自付」的大原則，這容易導致負面後果。「你豁免將軍澳居民收費，為何又不豁免其他區隧道？會不會對非用家不公平？」。

有不少人游說出選 正積極考慮

現年37歲的黃偉信，對平均選民年齡為55歲工程界，可謂年紀輕輕。對於傳出有意代表民主派出選今屆立法會，角逐工程界功能組別議席，黃偉信坦言，有不同人游說他出選，正積極考慮，認為現時工程界代表有政黨包袱，容易因政黨立場凌駕業界利益。

對於自己並無簽署「抗爭派立場聲明書」。黃偉信表明，理解部分民主派對此不認同，但更希望專業界別的人輕，可以回歸理性及專業，「好比一隊球隊，有前鋒、中鋒、後衛，不同光譜都可以在議會發揮作用」，認為若決定進入議會，會盡量嘗試與政府溝通。

有趣的是，雖然被不少人游說出選功能組別，但黃同時強調，支持取消「功能組別」議席，認為這是基本法的承諾，又相信即使取消，市民仍會有足夠智慧，選出不同專業的代表。

工程界目前已有兩人報名參選，包括連續當選兩屆，角逐連任該界別的經民聯主席盧偉國，以及獨立的程明達。

記者：李淇