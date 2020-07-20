【母女互救】住4層獨立別墅被困升降機　8旬婦與6旬女兒靠喝尿撐4日獲救

▲ 兩母女靠互飲尿液撐過4日3夜。

住在獨立4層樓的別墅，本來是享受寧靜舒適的生活，但當出現事故，卻難找他人求助。陝西西安一對分別82歲及64歲的母女，就在自家別墅的升降機裡被困4日3夜，因家人出差求助無門，只得互相飲尿求生，慶幸最終獲救。

據內地媒體報道，這對母女的家人出差，2人獨住在4層樓高的別墅，事發當晚她們乘搭升降機上2樓洗澡，不料卻被困，當時2人都沒有帶手機。媽媽被困後，踩在女兒身上，用拳頭敲碎升降機頂的燈，將燈罩的鐵絲拿下來，在升降機門撬開一道裂縫，母女才可輪流呼吸。

互飲尿液維生

不過，2人要活下去，最少要有水，於是母女說好，兩人排尿時，就由對方用手接住喝下去，這樣子不斷循環「喝尿維生」。期間兩人也不斷嘗試打開升降機門，直至第4日，女兒終於把自己的身體擠出升降機，成功向外界求援。

消防到場時，82歲老婦的狀況相當差，極度衰竭、脫水、眼球塌陷、舌頭變得瘦小，口唇都乾裂了，而女兒因有心臟病，立刻交由心臟科醫師檢查，並為兩人提供飲食。

醫生指出，尿液的主要成分是水，儘管它有毒素，但是可以用來短時間維持生命，否則兩個人活不了這麼長的時間。

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責任編輯：王明芳