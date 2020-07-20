【新冠肺炎】大台准藝人戴口罩主持節目 TVB：進行大規模消毒清潔

▲ TVB進行大規模消毒。

24歲女歌手施匡翹成為香港首名確診新冠肺炎藝人，近日施匡翹曾到TVB宣傳，因此TVB在7月19日至7月20日「封城」兩天，不接待駐台記者進入電視廣播城，以減低病毒傳播風險，同時施匡翹在TVB曾到過的地方亦作消毒。

▲ TVB進行消毒。（TVB提供）

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其後，TVB對外發放消毒消息，內容如下:

上週有外間唱片公司歌星曾進入電視城錄影節目，其後證實有個別人士包括一位歌星及其宣傳人員確診。公司在這兩天已將確診者或疑似緊密接觸者曾接觸到的地方進行大規模消毒清潔，地方包括綜藝2、3號錄影廠，劇集11、12、13廠，1廠化粧及服裝間，工場大樓排舞室，廣播大樓六樓非戲劇製作分部辦公室等等（請參閱附件相片）。

另外，公司亦已經追蹤到約一百名與確診者可能有接觸的職藝員同事，並安排分批至醫院接受新冠病毒檢測。直到現時為止，已收到約30名同事的檢測結果，全屬陰性。預計其他同事的檢測結果會在未來兩天得悉。

直至現在，在此事件上並沒有公司同事證實確診，公司會按情況跟進有關應對措施。

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▲ 藝人均戴上口罩。（《TVB傳情馬來西亞》截圖）

昨晚（7月19日）TVB的直播節目《東張西望》、《TVB傳情馬來西亞》等，主持和嘉賓均戴上口罩出鏡，做足防護措施。

藝人呼籲留在家中

由於施匡翹經在7月15日出席鄧志堅戲劇班，同班同學包括是《後生仔傾吓偈》藝員，包括戴祖儀、孔德賢、林正峰、杜穎珊、呂靜文、徐文浩、陳欣茵等10多人。

當中戴祖儀率先在IG報平安，馮盈盈亦接受檢測，並留言：「鑑於近日疫情更趨嚴峻，為安全起見，昨日我也接受了病毒檢測，收到結果是陰性，我也放心了。」

▲ Patrick sir呼籲大家留在家中。（Patrick sir IG）

《東張西望》主持Patrick sir也在個人社交媒體呼籲：「風頭火勢，大家儘量唔好出街喇，留喺屋企食西瓜啦！」

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