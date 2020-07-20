【留家抗疫】化驗室外放滿待處理樣本　醫護發文呼籲：請留家抗疫

▲ 醫護人員呼籲市民留家抗疫。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，昨日新增108宗確診個案。負責檢疫病人深喉樣本的化驗室出現飽和情況，樣本放滿辦公室的通道。衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生曾在記者會上形容市民生活「多姿多采」，多個醫護界人士亦在網上呼籲市民減少外出。

深喉唾液樣本放滿走廊 憂人力資源崩潰

有人將一條名為「新冠肺炎幕後」的影片投稿至Facebook專頁「公務員Secrets」，可以看到於化驗室外的走廊，放滿大量等待處理的深喉唾液樣本。

該名員工表示，半年來越來越多化驗同事加入戰役，但應付能力開始不勝負荷。他直言，每日工作十幾個小時，已令多名同事疲於奔命。

長久人手短缺下，公共衛生只能靠單薄嘅人手去維持住。但無奈決策局無視實際能力，只一味推前線同事再上極限。人力資源崩潰總有一日發生，屆時會係香港化驗服務淪陷嘅時候。

清潔姐姐日日身水身汗

一名在Dirty Team文員亦在「公務員Secrets」訴苦。他形容自已平日的工作就如打雜，幫忙眾籌物資、疊牌子、整理病房，唯一不需要入病格。雖然他每天做完以上工作都「攰到嘔」，但就為醫院的護士及姐姐抱不平，認為他們每天都「好好好忙，仆心仆命做好自己本分」。

他直言，當中最慘的是清潔姐姐，每日由上班清潔到收工，日日身水身汗，更要利用吃飯時間沖涼後，才安心吃飯，令他感到非常心酸。

護士每日應付無理要求，無限輪迴收症、轉病房、出院再收症等工作。而其他姐姐亦要「無限執床」、收症、周街借物資。原來他們每一次收到的資源都「殊一聲就用晒」，一用完就要到處眾籌。

眼見周邊的醫護人員工作辛苦，他希望市民可以減少外出：

點解唔可以聽下教授說話？真係在家抗疫？ 出小日街、玩小一日、飲小一日酒會慘啲，定係中肺炎會慘啲？

急症室醫生Dr Ray也在個人Facebook專頁，上載一張黑底黃字圖片，圖中寫著：

停止多姿多采嘅生活，全部人同我留晌屋企。

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責任編輯：羅嘉欣