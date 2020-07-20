【人生哲理】學會放低所有的怨恨 鄭丹瑞專欄：很難合格的人生必修科

「登陸之後，各位學到最有用嘅一樣嘢係乜嘢？」損友吹水大會上，好事之徒問一眾損友。「係學畫畫。」損友甲第一時間舉手：「我退休之後，就開始跟老師學畫畫，已經學咗三、四年，喺疫情下，無得出街，我畫咗二、三十幅畫，有朋友見到好鍾意，開價要買我嘅畫，我就將啲錢捐晒俾慈善機構。」

「我去學彈鋼琴。」損友乙說：

細細個阿媽迫我去學，我完全無興趣，喊住嚟彈，鋼琴老師寧願退番學費俾我阿媽，唔教我。但係唔知點解，愈大個就愈鍾意聽鋼琴演奏，買咗好多天碟，都覺得唔夠喉，答應自己退休就去學鋼琴，依家去到八級，要唔要我即場表演？

接下來的30分鐘，我們欣賞了損友乙一場私人的鋼琴表演，雖未至於聽出耳油，但感其誠，一眾損友都聽得津津有味。

演奏完畢，輪到好事之徒作結：

我學曉唔記恨。60歲前，同太多人有太多恩恩怨怨；一時又唔鍾意呢個，一時又好憎嗰個，呢個出賣我，嗰個搵我着數，茶餘飯後，淨係講別人嘅不是，都講到口臭。成日帶住負面情緒四圍去，無論見到生張熟魏，開口講唔到兩句，就開始講人哋點樣對我唔住，講吓講吓，開始唔討厭對方，反而開始討厭自己。60歲之後，決定放低所有嘅怨恨。

大家都靜了下來，因為一眾損友都知道，這一課，當屬必修科，但很難合格。

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